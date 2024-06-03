Конгресс США обсудит законопроект об ответе Международному уголовному суду (МУС), чей главный прокурор запросил ордер на арест израильского руководства за методы ведения войны против ХАМАС. Об этом в интервью Fox News сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

«Нам это необходимо сделать, и это нужно осуществить на следующей неделе. Я намереваюсь вынести законопроект на обсуждение», — сказал политик.

Джонсон также отметил, что обоим партиям важно вместе послать сигнал международному сообществу, что «злоупотреблениям МУС нельзя позволить продолжаться». Ранее спикер допускал введение санкций против органа.

В интервью Fox News он также рассказал, что визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США для выступления перед членами американского Конгресса может быть запланирован в ближайшие недели.

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