

В то время как всеобщее внимание было сосредоточено на попытках грузинского парламента принять спорный закон об иностранных агентах, правительство республики сделало еще один шаг, который может обострить отношения с Западом. Было объявлено, что китайский консорциум построит стратегический порт на черноморском побережье Грузии. Об этом сообщает Reuters.

Решение властей, тем более озвученное во время неутихающих демонстраций, было неслучайным. Правительство послало сигнал, что хотело передать этот проект именно китайскому государству. На Западе выбор компаний вызывает большое беспокойство. В целом это вызов партнерству с ЕС и США, пишут аналитики агентства.

Глубоководный порт станет неотъемлемой частью стратегической торговой сети «Средний коридор», потенциально предоставляя Китаю значительный контроль над ключевым маршрутом между Европой и Азией. То, что реализация соглашения между Грузией и КНР достигло этой стадии, уже было названо стратегическим провалом Брюсселя из-за его недальновидности.

Все компании, участвующие в новом портовом соглашении, являются китайскими государственными фирмами. Несмотря на обширный глобальный опыт, они также стали причиной международных споров и скандалов: от обвинений в мошенничестве на Филиппинах до взяточничества в Бангладеш. Двум компаниям консорциума также запретили участвовать в строительных проектах, финансируемых Всемирным банком.

Иными словами, хотя эти обвинения могут быть политизированными, в любом случае китайские подрядчики уже стали своеобразными юридическими персонами нон грата для Запада, отчего привлечение их Тбилиси для реализации важного мегапроекта становится сигналом партнерам за рубежом.

Если вы позволите Китаю построить такой ключевой пункт, то вы дадите ему возможность контролировать очень важный маршрут торговли между Европой и Азией в ущерб интересам ЕС

– пишет агентство.

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