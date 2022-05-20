Акции Amazon с начала года пошли вниз вместе со всем технологическим сектором. В то время, как крупнейший ритейлер мира потерял около 34% стоимости, индекс Nasdaq100 — всего около 25%.

Не столь существенно, как Amazon, но преимущественно просели и другие техгиганты. Например, акции Microsoft снизились на 22%, Alphabet — на 20%, а Apple — на 19%. Это заставило некоторых обозревателей говорить о том, что корпорация не выдержала испытания постковидного периода и ее лучшие времена остались в прошлом.

По итогам первого квартала этого года Amazon задекларировала убытки в $3,84 млрд. Хотя до этого более 4 лет у компании не было ни одного убыточного квартала. А в прошлом году она заработала рекордные для себя $33,4 млрд.

Оптимисты не спешат списывать ритейлера со счетов. Тем более, что его убытки в значительной степени связаны с падением акций производителя электромобилей Rivian Automotive. В неоперационные расходы включены убытки в $7,6 млрд от инвестиций в эту компанию. А потому предлагают присмотреться к Amazon, поскольку без упоминавшихся убытков компания оставалась бы прибыльной. Так что же собой представляет Amazon?

Гаражная распродажа

Свою компанию Джефф Безос основал в 1994 г., и, как это часто бывает в технологической сфере, ее первая локация была в гараже в Сиэтле. Поскольку именно там находился офис Microsoft, а значит, было проще формировать команду.

Название компании происходит от реки Амазонка. По замыслу Безоса, она должна была ассоциироваться с полноводностью, богатой флорой и фауной. Вместе с тем, в названии была определенная хитрость. В первой половине 90-х количество интернет-сайтов было небольшим и пользователи их искали в специальных каталогах. В них порталы размещались в алфавитном порядке, и поэтому Безос хотел, чтобы сайт начинался на букву А.

Сначала Amazon торговал только книгами и совершил настоящую революцию в направлении, поскольку стал первым крупным книжным онлайн-магазином. Среди его преимуществ — простота заказов, большой выбор, возможность оставлять отзывы о товаре.

Компания быстро развивалась и уже в 1998 г. начала покупать книжные онлайн-магазины в Британии и Германии. В том же году Amazon расширил ассортимент и начал торговать музыкой и видео, а с 1999 г. — бытовой электроникой, игрушками, программным обеспечением.

Еще в 1997 г. компания провела IPO. На момент выхода на биржу одна акция стоила в $18. Ввиду нескольких сплитов, которые Amazon провел еще в 90-х, одна акция с тех пор подорожала примерно в 1300 раз.

Строительство техгиганта Джефф Безос начал с торговли книгами.

Но держать акции на протяжении всей истории компании могли только инвесторы с крепкими нервами. Ведь после краха доткомов Amazon резко пошел вниз и некоторые эксперты предрекли даже банкротство корпорации.

Чем компания занимается сейчас

Ритейл

Интернет-магазин остается основным бизнесом. Правда, книги, хотя и остались в продаже, уже давно не являются основным товаром. Сейчас Amazon — это магазин «всего», в ассортименте которого есть электроника, товары для дома, одежда, косметика, продукты питания и многое другое.

Интернет-магазин активно работает на рынках не только Северной Америки, но и Западной Европы, в Индии, Японии, Бразилии, Австралии и многих других странах.

Кроме того, корпорации принадлежит сеть супермаркетов Whole Foods Market, в которую входит более 500 магазинов в США и Британии.

Также компания Безоса экспериментирует с форматами собственных продуктовых магазинов — Amazon Fresh и Amazon Go.

Один из множества логистических центров Amazon.

Одна из новаций Amazon в офлайн торговле — отсутствие касс. Система просто считывает информацию о товарах, которые выбирает покупатель, и списывает денежные средства с его счета. Сначала эту технологию тестировали только в Amazon Go, но в этом году она была введена уже в 2 супермаркетах Whole Foods.

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Облачные технологии

В 2006 г. корпорация создала дочернюю компанию Amazon Web Services (AWS), которая занимается облачными технологиями. На сегодняшний день, по данным Finbold, на это подразделение приходится 33% мировых «облачных» услуг. У ближайшего преследователя, Microsoft Azure, доля в 21%, а у Google Cloud — 10%.

AWS обеспечивает не только хранение, но и вычисление и обработку данных. В частности, Amazon предоставляет свои мощности для работы алгоритмов на основе машинного обучения.

В прошлом квартале AWS договорилась о сотрудничестве с Boeing, телекоммуникационными гигантами Verizon и Telefónica, и даже с немецкой Бундеслигой. Для футбольных болельщиков Amazon будет готовить углубленную статистику, например, о способности команды забивать со штрафных, сравнение навыков футболистов и т. д.

AWS на данный момент остается флагманским сервисом компании. В первом квартале этого года его выручка выросла на 37% — до $18,4 млрд. Операционная прибыль этого направления составила $6,5 млрд.

Медиа

Самый громкий медиапроект корпорации — стриминговый канал Amazon Prime Video, количество подписчиков которого составляет 200 млн. Это делает его вторым по популярности стримингом в мире после Netflix. Правда, подписка на канал предоставляется клиентам при оплате премиум-обслуживания в интернет-магазине Amazon, а потому говорить о собственной прибыльности сервиса не приходится.

В прошлом году Amazon завершил соглашение по поглощению знаменитой киностудии MGM. Благодаря этому компания получила каталог из 4 тыс. фильмов, в том числе франшизы о Джеймсе Бонде и Рокки.

Еще один крупный медиапроект корпорации — книжное подразделение Amazon Publishing, в состав которого входит 15 издательств. Книги компания выпускает преимущественно в электронном виде, а значительную прибыль приносит, в том числе, самоиздатель: пользователи размещают свои произведения на портале компании, а Amazon берет часть от их продаж.

Сериал для Amazon Prime «Властелин колец: Кольца власти» станет самым дорогим в истории: бюджет каждой серии около $60 млн.

Также в компанию входит издатель видеоигр Amazon Games, последним громким релизом которого была бесплатная многопользовательская онлайн-игра Lost Ark. А через сервис Amazon Luna компания продает подписку на облачную игровую платформу.

Усиливает вес Amazon на медиарынке также сервис онлайн-трансляций Twitch, сайт о кино IMDb и большое количество менее известных активов.

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Электроника

На рынок бытовой электроники корпорация вышла в 2007 году, выпустив электронную книгу Amazon Kindle, которая стала хитом продаж во всем мире.

Один из флагманских продуктов компании — умная колонка Echo, которая управляется интеллектуальным персональным помощником Alexa. Кроме этого, компания производит цифровые медиаплееры Amazon Fire TV, устройства для домашней безопасности, роутеры и т. д.

Перспективные проекты

Amazon многое инвестирует в новации логистики, доставки товаров дронами, разработку складских роботов, а также открывает новые для себя рынки.

К примеру, компания развивает сервис медицинских услуг Amazon Care. Сервис работает как в онлайн-режиме, так и через сеть заведений в США. В этом году планируется открытие филиалов в 15 городах.

Еще один амбициозный проект — развертывание скоростного спутникового интернета Kuiper. Конкурента Starlink компания Безоса создала в 2019 году. Для реализации замысла на земную орбиту уже в этом году будут запущены тысячи спутников.

Финансовые показатели

Все доходы корпорация разделяет на 3 направления: от облачных сервисов, а также от работы в Северной Америке и в остальном мире. То есть ритейл, медиа, торговля электроникой и другие направления объединяются вместе по географическому принципу. Конечно, основной денежный поток обеспечивает именно электронная коммерция.

Ритейл в первом квартале оказался «слабым звеном». Деятельность в Северной Америке принесла ущерб в $1,5 млрд, а в остальной части мира — еще почти $1,3 млрд. За этот же период в прошлом году Amazon на этих рынках заработал $3,4 и $1,2 млрд соответственно.

Кроме этого, международная деятельность оказалась убыточной и по итогам всего 2021 года, а в США и Канаде принесла около $7 млрд операционной прибыли, что на $1,5 млрд меньше, чем годом ранее.

Такие показатели заставляют экспертов говорить о том, что лучшие времена электронной торговли уже позади и быстрого роста рынка, как в 2020 г., мы уже не увидим. Кроме того, растут расходы компании на оплату труда и доставку. В частности, продажи в Северной Америке за квартал выросли на 8%, а операционные расходы — на 16%.

«Это был трудный период для Amazon. Все ключевые отрасли бизнеса проседают. Прогноз на второй квартал тоже неутешителен», — отметил главный аналитик Insider Intelligence Эндрю Липсман.

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В настоящее время единственное светлое пятно у Amazon — облачные технологии, доходы от которых растут. Операционная прибыль от направления в первом квартале этого года составила $6,5 млрд, что примерно на $1,3 млрд больше, чем годом ранее. А за 2021 г. сектор принес $18,5 млрд прибыли, что на $5 млрд больше, чем в 2020 г.

Стоит ли покупать акции

По словам генерального директора корпорации Энди Ясси, компания, несмотря на трудности, удовлетворила свои потребности в персонале и сейчас для нее главное — сконцентрироваться на повышении производительности. Мол, после этого ритейл снова станет прибыльным.

«Это может занять некоторое время, особенно на фоне текущего инфляционного давления и проблем с цепочками поставок. Мы видим обнадеживающий прогресс в ряде аспектов обслуживания клиентов, включая скорость доставки, поскольку сейчас мы приближаемся к уровням, которые не наблюдались с начала 2020 года», — подчеркнул Ясси.

Зарубежные эксперты в целом оптимистично смотрят на перспективы компании и ожидают подорожания ее акций. По данным сервиса для инвестиций Multi Invest, консенсус-прогноз 41 аналитика финансовых компаний предполагает, что через год цена акции будет составлять $3695, что примерно на 64% больше, чем сейчас.

Почти такое же среднее ожидание цены у экспертов, прогнозы которых собрал портал Finance Yahoo. 47 аналитиков ожидают за год рост на 63%.

По словам трейдера-аналитика Сергея Гончаренко, глобальный рынок онлайн-ритейла сейчас действительно спадает, но у Amazon есть надежный козырь — AWS. «Если учесть, что рынок облачных сервисов востребован во всем мире и постоянно растет, то в этом направлении у компании открываются очень хорошие перспективы. А значит, я советовал бы рассматривать приобретение акций Amazon с таймингом удерживания в портфеле не менее одного года», — объяснил Гончаренко.

Более скептически к компании относится руководитель Exante Украина Владимир Позний. По его словам, во время локдауна акции выросли на спекуляциях, мол, новый мир обеспечит онлайн-ритейлу повышенную норму прибыли. Но сейчас результат не впечатляет. «Можно сказать, что текущий резкий откат вернул акцию к своему долгосрочному тренду, который отражает эволюцию в компании, но не революцию», — считает эксперт.

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По мнению Позния, интересной точкой входа в акции Amazon будет цена $1500−1700, которая полностью сотрет рост с весны 2019 года, когда ФРС заверил, что будет снижать ключевую ставку.

Падения стоимости акций до предела в $1450−1880 ожидает и аналитик компании Esperio Александр Болтян. «Онлайн-ритейлеры столкнулись с целым рядом проблем. Это инфляция, резкое увеличение расходов на персонал, узкие места в глобальных цепях снабжения. Такие проблемы не будут решены в ближайшие месяцы, а значит, рассчитывать на оптимизм для покупки акций не приходится», — объясняет он.

С другой стороны, Bank of America ожидает «существенного» увеличения маржи прибыли компании, но в 2023—2025 гг. Исходя из этих фактов и постоянного увеличения облачного бизнеса, компания остается интересной для долгосрочных инвесторов, готовых рискнуть даже с, возможно, слишком высокой ценой акций на данный момент.