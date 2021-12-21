Хозяин Кремля обвинил США в напряженности между ними

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж «Сегодня»

Президента РФ Владимира Путина беспокоят системы противоракетной обороны США, которые размещены в Европе.

Об этом он сказал во время заседания коллегии Минобороны России.

«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся в Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия – до 5. Для нас это серьезнейший вызов», – сказал Путин.

Хозяин Кремля пригрозил НАТО, что в случае продолжения «явно агрессивной линии западных коллег» Москва будет принимать «адекватные ответные военно-технические меры».

«На недруженственные шаги жестко реагировать и, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право. Они там под разными предлогами с целью обеспечить свою безопасность действуют за тысячи километров от своей территории. И когда им мешают международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим и ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права и устав ООН. Эти манипуляции надоели», – подчеркнул президент РФ.

Путин против НАТО