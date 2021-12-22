Если вкратце, то Искусственный Интеллект (ИИ) — это система способная имитировать человеческий интеллект. Если более подробно, то это технология, нацеленная на создание специальных машин, обладающих интеллектом, которые смогут вести себя как люди распознавать речь и предметы, писать и читать.

Термины «Искусственный Интеллект», «Индустриальная 4.0», «Интернет вещей», «Киберфизическая система» и «Интернет услуг» теперь используются во всех сферах жизни. Председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, утверждает, что центром, так называемой четвертой промышленной революции будет ИИ.

На сегодняшний день ИИ под силу изменить почти все аспекты ведения бизнеса. PricewaterhouseCoopers (PwC) прогнозирует увеличение роли ИИ в мировой экономике к 2030 году. Согласно исследованию, мировой ВВП ИИ увеличится примерно на 14%, то есть примерно на 15,7 триллионов долларов США. В исследовании Accenture, проведенном в 2016 году включающий 12 развитых стран говорится, что ИИ может удвоить темп роста мировой экономики к 2035 году.

Ожидается, что наибольшую экономическую выгоду от ИИ получат Китай (рост ВВП на 26% в 2030 году) и Северная Америка (рост ВВП на 14,5% к 2030 году). Таким образом, вклад двух стран будет способствовать росту мировой экономики

в размере 10,7 трлн. долларов США, то есть ее росту на 70%.

Предприниматели отмечают, что использование технологий ИИ станет важным условием будущего успеха. Также считается, что использование ИИ повысит конкурентоспособность. За счет использования ИИ и повышения производительности руководители компаний обеспечивают увеличение своей прибыли. Эти результаты можно рассматривать как показатель значимости искусственного интеллекта в мире труда. ИИ играет важную роль в киберфизических системах, которые объединяют виртуальный мир с физическим за счет датчиков через Интернет, в так называемых «индустриальная 4.0», предприятиях которые сокращают и используют дешевую рабочую силу. В этих системах можно отслеживать процессы от цепочки поставок до производства, даже до периода потребления потребителем после производства.

Программы на базе ИИ привносят ряд преимуществ во внешнеторговую сферу. Так же программы на базе ИИ имеют значительные преимущества в производстве и таможенных операциях. Помимо сокращения затрат и времени, есть множество других преимуществ ИИ.

Электронная коммерция — одна из наиболее широко используемых областей технологии ИИ. Таким образом компании с использованием ИИ могут предлагать клиентам творческие решения со своих веб-сайтов. Промышленное производство, логистика и цепочки поставок, основанные на технологии ИИ, становятся более конкурентоспособными на международной арене предприятий, тем самым расширяется экспортный потенциал предприятий.