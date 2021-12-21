Ключевыми внешними факторами влияния будет ситуация в экономиках Китая и Турции, а также политика мировых центробанков

Ключевыми измеримыми рисками следующего года для украинского ГМК являются падение производства и потребления стали в Китае, а также экономический кризис в Турции. Два эти фактора влияния могут обойтись украинским предприятиям отрасли снижением выручки в размере примерно до $5,5 млрд и до $750 млн соответственно.

Об этом говорится в исследовании «Вызовы 2021 / Риски 2022 для ГМК Украины», которое провели аналитики GMK Center.

Самым значимым риском на 2022 год для украинского ГМК является фактор возможного снижения цен на сырье и металлопродукцию. Этот фактор во многом зависит от ценообразования на мировом рынке, которое в свою очередь завязано на ситуации в экономике Китая.

Консенсус-прогноз по ценам на ЖРС в 2022 г. свидетельствует об ожиданиях снижения средних цен на 33%. Это приведет к падению выручки от экспорта ЖРС из Украины на $2,3 млрд. Планы Китая по наращиванию собственной добычи ЖРС и по увеличению доли электрометаллургии создают долгосрочные риски для рынка ЖРС.

«Только за счет падения цен на сырье, средние цены на сталь в 2022 г. могут снизиться на 20%. Это приведет к снижению дохода металлургических компаний на $3,2 млрд», – поясняет Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center.

Другим измеримым фактором влияния является полномасштабный экономический кризис в Турции, который возможен при продолжении снижения учетной ставки на фоне высокой инфляции в стране. Это уже вылилось в рекордное падение местной лиры к доллару.

Высокая инфляция и падение курса лиры может нарушить макроэкономическую стабильность и негативно отразиться на потреблении стали в стране. Турция является важным рынком для Украины.

Возможный ущерб в размере $750 млн рассчитан как разница между объемами экспорта из Украины в Турцию в 2021 г. (до 2,3 млн т) и в 2019 г. (1,3 млн т), который был кризисным для Турции, по средним ценам 2021 г.

Среди других факторов, влияние которых на данный момент сложно отобразить количественно или которые могут остаться нереализованными, можно отметить:

1. Кризис на рынке недвижимости Китая.

Сразу несколько крупнейших девелоперов страны оказались на грани дефолта. Эта ситуация может подорвать доверие к инвестициям в недвижимость. Согласно официальным заявлениям, власти не будут спасать проблемные компании от банкротств.

По словам Андрея Тарасенко, главный риск на 2022 г. состоит в том, будет ли Китай продолжать программы стимулирования. Уже официально объявлено о планах стимулировать рынок недвижимости путем реализации проектов доступного жилья и выделения ресурсов для кредитования, что поддержит потребление стали.

2. Усиление глобальной инфляции.

Мировая экономика испытывает инфляционный шок из-за влияния высоких цен на энергоносители и ряд сырьевых товаров. Важной причиной роста цен стал также недостаток предложения во многих секторах экономики под воздействием программ стимулирования. В результате, годовые темпы инфляции во многих крупных экономиках превысили свои многолетние максимумы. В этих условиях мировые центробанки будут вынуждены ужесточать свою политику, что будет охлаждать экономику и иметь негативные последствия для спроса на сталь.

3. Эскалация конфликта с Россией.

Кампания по нагнетанию ситуации в СМИ говорит о невысокой вероятности реализации сценария с российским вторжением и скорее выглядит попыткой давления. На данный момент сложились наиболее удачные условия для достижения Россией своих геополитических целей. Но, если военное вторжение состоится – ущерб для экономики Украины и для металлургической отрасли может быть тотальным.