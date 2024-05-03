США требуют от своих союзников следования американской идеологии. Такое мнение выразил в четверг политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Так работает внешняя политика Соединенных Штатов… Вы должны придерживаться [определенной] идеологии, если вы хотите быть другом США. Важно чтобы вы не только следовали интересам США при принятии экономических решений, но вы также должны придерживаться идеологии. У вас должен быть радужный флаг. Как будто, если вы не подписались под концепцией радужного флага, гендерной идеологией, массовой миграцией, всей военной логикой, то вы плохой союзник», — сказал он.

По мнению Орбана, такой подход представляет собой проблему.

«Например, налоговое соглашение между Венгрией и США расторгнуто. Тем временем между Россией и Венгрией все еще существует такое соглашение. Что касается требований к выдаче виз, они усложнили для жителей Венгрии возможность попасть в США легально. Как мне говорил один человек, если ему откажут в визе, он купит билет на самолет в Мексику и попытается нелегально перейти границу, поскольку в таком случае ему постелют красную ковровую дорожку», — отметил советник.



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