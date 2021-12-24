Официальный курс доллара на пятницу, 24 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,27 грн/$, что на 2 копейки выше показателей четверга.

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Курс на межбанке

Утром в пятницу, 24 декабря, перед длинными выходными курс гривны остается вблизи отметок 27,22 грн/$. Активность торгов низкая, рассказывает UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, из-за высоких мировых цен импорт энергоресурсов практически отсутствует, что сильно поддерживает гривну.

«Однако, рано или поздно, импортеры газа и угля выйдут на рынок с покупками валюты, что сместит центр тяжести в пользу доллара. Впрочем, пока власти озвучивают намерения сократить потребление газа на 30-40% в ближайшие годы. Кроме того, стало известно, что запасы газа в подземных хранилищах Украины сейчас составляют 14,5 млрд кубометров – это на 5% больше, чем в период 2014-2018 годов», – указал Шевчишин.

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Аналитик также отметил, что за последние два дня нерезиденты сократили свой ОВГЗ-портфель на 426 млн грн, до 91,2 млрд грн, что соответствует основному тренду осени. Тем не менее, если сравнивать с показателями начала года, отмечает Шевчишин, их портфель вырос на 6,8 млрд грн за счет покупок первой половины 2021 года.

Сейчас рынок все еще живет в ожидании крупных возмещений НДС для экспортеров. Данный фактор поддержит у последних гривневую ликвидность, что ограничит их покупки валюты, указывает эксперт Forex Club.

«Также сохраняются ожидания по бюджетным выплатам подрядчикам, которые разместят часть средств в долларе для ухода от курсовых рисков. В результате, доллар может получить поддержку, тем более что его ослабление становится поводом для покупки», – полагает аналитик.

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Бюджетные выплаты и НДС-возмещения могут ослабить гривну, однако в ближайшее время, в виду снижения активности, украинская нацвалюта будет оставаться в диапазоне 27,2-27,3 грн/$, прогнозирует Шевчишин.

«На следующей неделе все факторы движения останутся в силе. Ликвидность в гривне может дать импульс к покупкам доллара. Нерезиденты будут спокойными и малоактивными до 30 декабря, последней даты налоговых выплат. Поэтому могут появится запоздавшие экспортеры с продажами валюты, но не думаем, что этот факт поменяет общие настроения», – высказал мнение эксперт Forex Club.

Шевчишин добавил, что в целом рынок продолжает «целится» к отметке 27,5 грн/$. На 2022 год ориентир – свыше 28,5 грн/$.

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Напомним, торги на межбанке в четверг, 23 декабря, открывались котировками в рамках 27,25-27,35 грн/$, при этом первая сделка прошла по курсу 27,28 грн/$ (в терминале Bloomberg).

Как рассказала UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, в первые два часа торгов на рынке доминировали девальвационные настроения.

«В ожидании значительных платежей НДС-возмещения покупатели торопились приобрести необходимый объем валюты. Поэтому, даже невзирая на весьма высокую активность продавцов, около 11 часов котировки достигли отметок 27,31-27,33 грн/$», – говорит Золотько.

Однако, как оказалось впоследствии, вышеуказанные значения стали максимальными за четверг. После 11:00, рассказывает Золотько, они начал понемногу сокращаться, при том что предложения иностранной валюты меньше не становилось.

«Дисбаланс привел к развороту курсового тренда и к обеду котировки опустились до уровней 27,23-27,24 грн/$», – отметила представитель Юнекс Банка.

Во второй половине дня гривна продолжила укрепляться. Предложение преобладало над спросом и в итоге к завершению сессии TOD (с расчетами день в день) котировки опустились в коридор 27,2-27,22 грн/$.

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В общей сложности за четверг посредством терминала Bloomberg провели свыше $225 млн, что несколько выше средних значений дня.

По мнению казначея, нельзя выделить один ключевой источник дополнительного предложения валюты в четверг.

Сыграл роль и бизнес, который нуждается в дополнительных гривневых ресурсах, так как активизировал расчеты в рамках подготовки к выплатам налогов и зарплатам сотрудникам.

С учетом того, что торги в пятницу будут проходить на условиях TOM (с расчетами во вторник), бизнес спешил с продажей.

«При этом, вопреки ожиданиям, Госказначейство перечислило экспортерам относительно умеренный объем НДС-возмещения – 756 млн грн. Это вдвое больше, чем в среду, но все еще недостаточно, чтобы существенно повлиять на курсовые тренды», – заметила Золотько.

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Относительно торгов в пятницу банкир прогнозирует, что они начнутся вблизи отметок закрытия четверга. В начале сессии, считает она, вполне вероятно сохранение тренда на укрепление гривны.

«Но ближе к обеду возможен курсовой разворот: если Госказначейство активизирует выплаты НДС-возмещения, потребность экспортеров в гривне снизится. При этом курсовые колебания на завтрашней сессии из-за торгов на условиях ТОМ скорее всего будут не очень значительными», – говорит Золотько.

По ее мнению, торги на межбанке в пятницу пройдут в рамках 27,14-27,3 грн/$.

Курс в обменниках

Утром 24 декабря котировки доллара на наличном рынке не изменились в ни покупке, ни в продаже. Евро подорожал в покупке на 3 копейки, а в продаже на 2 копейки.

В банках и обменниках котировки доллара составляют 27,12-27,35 грн/$. Евро – 30,6-30,9 грн/€.

Курс на черном рынке

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