Мужская сборная Украины по баскетболу в ноябре начала отбор на Кубок мира-2023, где уступила на выезде сборной Грузии и победила дома Северную Македонию.

Как сообщает Федерация баскетбола Украины (ФБУ), одни из лучших игроков сборной Украины в матчах Денис Лукашов и Вячеслав Петров решили разыграть свои майки национальной сборной среди болельщиков, передает Укринформ.

Розыгрыш состоится в виде аукциона. Майки получит тот, кто в комментариях на стороне ФБУ в Instagram предложит наибольшую сумму.

Каждая майка разыгрывается на аукционе отдельно. Продолжительность аукциона — до 29 декабря.

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Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд «Благо Дарю», помогающий детям, от которых отказались родители.