За уходящий 2021 год в Украине в 2 раза подорожали овощи, в 10 раз — газ для промышленных компаний. Энергетический кризис и пандемия привели к тому, что за год выросли цены практически на все товары, услуги и продукты, и целые отрасли теперь терпят убытки.

Что наиболее всего выросло в цене за 2021 год, рассказывает Delo.ua.

Сумасшедший спрос и налог на недвижимость: цены на жилье уходят в космос



Поскольку в нашей стране недвижимость — один из немногих самых популярных и понятных видов сохранения и приумножения капитала, в Украине она дорожает практически всегда. Но если по итогам прошлого года максимальный рост квартирных цен на первичном рынке составил 14-15%, то в этом году квартиры подорожали еще больше.

Так, по разным оценкам, за год стоимость жилья на первичном рынке выросла в среднем на 30%, но в некоторых проектах до 40%. На вторичном рынке — в среднем на 20%. Во втором полугодии этого года больше всего украинцы интересовались квартирами в ценовом диапазоне $50-70 тысяч.

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В 2022 году при благоприятных экономических условиях стоимость жилья на «первичке» может увеличиться на 10-15%. Наибольшие ценовые колебания возможны с апреля по июнь и с октября по декабрь включительно, считает основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Пидвысоцкий.

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В основном украинцы сегодня интересуются квартирами в ЖК классов комфорт и комфорт+. И в следующем году эта тенденция сохранится. Но если из-за спроса подорожает только 30-40% новостроек, то остальные 60-70% будут дорожать по другим причинам. В частности, из-за налога на недвижимость — принятый в ноябре этого года законопроект №5600 обязывает тех, кто ее продает, платить 18% НДФЛ. Но только в том случае, если это уже третья продажа в году. Поэтому продавцы квартир заранее будут закладывать это в стоимость квартиры.

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Прежде всего это касается объектов высокого качества с создаваемыми условиями для комфортной жизни и возможностью сохранить средства от обесценивания.

Биткоин дешевеет, дорожает, дешевеет, дорожает



За текущий год цена биткоина существенно менялась дважды. Первый раз весной 2021 года: он больше чем в два раза упал в цене. Так, в середине апреля он стоил $64,5 тысячи, а уже в середине мая $29 тысяч. Зато в начале ноября этого года его цена достигла исторического максимума в $69 тысяч, но уже в конце месяца опустилась до $41 тысячи.

В целом максимальный, на 2000%, рост стоимости биткоина был в период с марта 2021-го до ноября 2021 года. Но в среднем за 2021 год стоимость криптовалюты выросла на 70-150%.

Новые и б/у автомобили



Из-за нехватки комплектующих на автомобильном рынке во всем мире образовался дефицит многих марок авто, что повлекло за собой рост цен на вторичном рынке. А на новые автомобили очередь стоит уже на год вперед. Поэтому ажиотаж на б/у машины только увеличивается, что и привело к росту цен на них в Украине в среднем на 5%.

Из-за глобального кризиса автопрома, обусловленного дефицитом чипов и, как следствие, спадом производства новых автомобилей, в первом полугодии 2022 года цены на подержанные автомобили вырастут еще примерно на 15-20%.



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Продукты питания: некоторые «взлетели» в цене в 2 раза



По данным Госстата, инфляция в Украине по итогам сентября 2021 года ускорилась до 11%, преодолев трехлетний рекорд. К концу года существенный рост в цене демонстрируют продукты питания и агропродукция. Больше всего подорожали яйца и сливочное масло.

Инфографика: Юрий Давыдов / Delo.ua

Также от 35 до 96% подорожали овощи, которые входят в «борщевой набор» — некоторые почти в два раза. Из него подешевели разве что картофель — на 15% и перец — на 30%.

Инфографика: Юрий Давыдов / Delo.ua

Хлеб и батон подорожали на 24%. В декабре 2020 года хлеб «Украинский» стоил 24 гривни за буханку, а в декабре этого года — выше 30 гривен. Но и это не предел: из-за взлетевших в 10 раз цен на газ под конец года производители хлебобулочных изделий заявляют, что цену хлеба сегодня нужно увеличить еще на 30%, иначе хлебозаводам придется закрыться из-за нерентабельности.

Инфографика: Юрий Давыдов / Delo.ua

Также за год в Украине подорожала бакалея, в том числе продукты первой необходимости, такие как сахар, мука и прочее.

Инфографика: Юрий Давыдов / Delo.ua

Проезд в общественном транспорте в Киеве



В марте этого года, во время очередного локдауна, проезд в киевских маршрутках подорожал с 8 до 10 гривен.

В ноябре мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после отопительного сезона стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 12-14 гривен, а для туристов до 20 гривен.

Подорожание объяснили тем, что увеличилась стоимость энергоносителей. После таких заявлений киевляне вышли на митинг под КГГА, чтобы высказать свое недовольство повышением стоимости проезда в транспорте. Это привело к тому, что в КГГА пересмотрели свое решение и заверили, что до конца отопительного сезона не будут повышать стоимость проезда, а вот весной 2022 года тарифы повысят до 12 гривен для киевлян, а для гостей столицы до 20 грн.

Топливо и энергоносители



По данным Госстата Украины, в ноябре этого года цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла на 33,2% больше, чем в ноябре 2020 года. Бензин марки А-95 подорожал на 30,1%. Дизельное горючее — на 31,1%, а сжиженный газ с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го подорожал на 46,6%.

Весь год нестабильной была стоимость газа. А 21 декабря цена на газ в Европе на бирже ICE Futures достигла нового исторического рекорда — 187,47 евро за МВт·ч, то есть $2272 за тысячу кубометров, после чего она начала снижаться.

Тем не менее, для промышленных предприятий на конец декабря цена газа уже составляет свыше 65 тысяч гривен за тысячу кубометров, то есть за год его стоимость увеличилась в 10 раз. Однако это не повлияло на стоимость газа для населения: в зависимости от поставщика газ для него стоит по-прежнему до 8 гривен за кубометр. Разницу в тарифе по решению правительства покрывает «Нафтогаз Украины».



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Цены на сырье



В начале года начали расти цены на отдельные виды сырья — сталь, медь, сельхозпродукцию, какао-бобы, пластик и пр. Их стоимость уже достигла максимального уровня за последние несколько лет. И такая тенденция может продолжаться до тех пор, пока не восстановится мировая экономика.

Такой скачок цен произошел из-за повышения стоимости энергоносителей, недостаточных запасов на складах и сбоя в цепочках поставок.

Сбой поставок и рост цен на морские перевозки



Из-за сложностей в работе портов и перегоне пустых контейнеров цены на морские перевозки из-за пандемии взлетели до рекордных. Так, в период с октября 2020-го по октябрь 2021 года тарифы на контейнерные перевозки на маршруте из Восточной Азии, например, к западному побережью Северной Америки увеличились почти в пять раз: с $3 800 в октябре 2020-го до $17 500 в октябре 2021-го.

Примерно на столько же возросла стоимость фрахта на контейнерные перевозки по маршруту из Европы к восточному побережью Южной Америки: доставка контейнера в октябре 2021 года обходилась примерно $3 700 при том, что годом ранее это стоило порядка $800.



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Тарифы мобильных операторов



С 1 января 2021 года существенно увеличились цены у некоторых мобильных операторов.

У «Киевстар» тариф «Безлим», в который входит неограниченный доступ к мобильному и проводному интернету, объем исходящих звонков — 200 минут и 200 смс по Украине, вырос с 95 грн до 175 грн. То есть почти в два раза.

У «Lifecell» для многих тарифов дорожала и стоимость пакетов услуг на 4 недели/30 дней, а для некоторых тарифов и пакет услуг на один день.





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