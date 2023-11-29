Екатерина Черкес-Заде, глава Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщила вчера, 27 ноября, что до конца 2023 г. в России может быть принят федеральный закон о развитии креативных индустрий, центр на это надеется.

Креативная экономика объединяет такие индустрии, как дизайн, современное искусство, ИТ, журналистика, урбанистика, маркетинг и коммуникации, игровая разработка, анимация и др.

Как отметила Екатерина Черкес-Заде, единое правовое поле необходимо, чтобы объединить особенности всех индустрий и комплексно их развивать, а пока индустрии опираются на отраслевые нормативно-правовые базы и подчиняются отдельным министерствам.

«Креативная экономика в мире растет в три-пять раз быстрее, чем другие отрасли. Мировая и российская статистика показывает, что креативная экономика обеспечивает 3% ВВП. Креативная экономика построена на людях, это человекоцентричная экономика: в России в креативной экономике задействовано около 7 млн предпринимателей», — сообщила Екатерина Черкес-Заде.

По ее мнению, именно в 2023 г. в России родилась креативная экономика — представители отрасли начали говорить о ней системно. Ранее, в 2021 г., правительство РФ утвердило первую концепцию развития креативных индустрий до 2030 г., а до этого были известны региональные инициативы: в 2019 г. образовалось Агентство креативных индустрий в Москве при Департаменте предпринимательства города Москвы, а также в 2019 г. Якутия приняла первую региональную концепцию развития креативных индустрий.

Среди главных целей на 2024 г. директор центра отметила разработку и реализацию стратегии креативной экономики, развитие экономики регионов, экспорт продуктов и услуг креативной экономики РФ и развитие активного профессионального сообщества.

Директор проектов Центра развития креативной экономики АСИ Юлия Шульга сообщила, что центр с января по июнь 2024 г. разработает методологию для ежегодного исследования креативных индустрий: «Мы хотим создать методологию, чтобы определить, какие меры к каким результатам приведут. Если понадобится, мы бы могли изменять логику шагов. Ведущие компании согласились сотрудничать — это НИУ ВШЭ, «Технологии доверия» (консалтинговая компания, ранее была частью международной компании PWC — прим. ComNews), исследовательский центр АСИ. Мы уверены, что первые результаты работы сможем представить к Петербургскому международному экономическому форуму — 2024 (ПМЭФ)».

По словам Юлии Шульги, Центр креативной экономики уже приступил к формированию дорожных карт и концепций для каждой отдельной индустрии, которые войдут в единую стратегию креативной экономики, а финальную версию дорожных карт центр намерен представить к марту 2024 г.

Региональный стандарт развития креативных индустрий

В августе 2023 г. президент России Владимир Путин утвердил 32 поручения по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России» 30 мая 2023 г. Согласно поручению, АНО «Агентство стратегических инициатив» совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ должно разработать на основе лучших практик субъектов, в том числе Республики Саха (Якутия), региональный стандарт развития креативных индустрий и обеспечить его применение в субъектах РФ.

Центр креативной экономики АСИ разработал региональный стандарт и опубликует его на сайте в ближайшие дни.

Афанасий Саввин, руководитель проектного офиса Центра развития креативной экономики АСИ, сообщил, что в региональный стандарт входит 12 пунктов, среди которых — формирование сообщества креативных индустрий, системы подготовки кадров, разработка региональных мер поддержки таких индустрий, повышение спроса на продукты, поддержка экспорта, привлечение креативного человеческого капитала. По его словам, стандарт поможет региональным властям выстроить работу с предпринимателями и поддержать отраслевые кластеры, создать комплексные региональные системы развития креативной экономики.

Первопроходцем в этом направлении стала Якутия: в 2019 г. она приняла первую региональную концепцию развития креативных индустрий. По данным Центра креативной экономики, подобные системы также есть в Калининградской и Свердловской областях, Ставропольском крае и на Дальнем Востоке.

«Главная функция регионального стандарта — объединить всех стейкхолдеров, вовлечь губернаторов в креативную повестку, а потом сформировать в регионах единое видение развития креативной экономики и увидеть запрос самих индустрий. Для каждого региона креативные индустрии важны — больше половины школьников хотят работать в игровой разработке, ИТ, дизайне, анимации. Регионы, которые станут развивать креативные индустрии, будут выигрывать в борьбе за человеческий капитал», — отметил Афанасий Саввин.

По данным АСИ, в 2024 г. не менее 30 регионов России смогут внедрить разработанный стандарт.

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