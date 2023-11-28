Устойчивый мировой спрос на нефть и ограниченность предложения, неизбежно приведёт мировую экономику в новый энергетический суперцикл. А цены на нефть к 2026 году могут приблизятся к $150 за баррель, прогнозируют аналитики J.P. Morgan.

Нефть vs ключевой ставки, макрорисков и геополитики

Поставщики нефти, которые не входят в ОПЕК, достигли пределов своих мощностей и более не могут наращивать предложение. В этой ситуации альянсу приходится удовлетворять растущий спрос и истощать свои резервные мощности.

Уменьшение резервных мощностей приводит к дополнительной премии за риск в размере около $20-30 за баррель. Недавним примером такой премии за риск является конфликт между Израилем и ХАМАСОМ, в результате которого цены на нефть выросли на 7% в течение недели, несмотря на отсутствие непосредственных угроз поставкам.

В то же время более высокие процентные ставки на более длительный срок повышают стоимость долга и акционерного капитала, заставляя компании возвращать акционерам структурно больше наличных средств и увеличивая корпоративные безубыточности. Это приводит к повышению предельных издержек на нефть, подталкивая нижнюю границу ценовой кривой к $80 за баррель и выше.

На фоне роста цен на нефть аналитики J.P. Morgan Research считают, что акции энергетических компаний должны превзойти более широкий фондовый рынок (S&P500), поскольку этот сектор выступает в качестве макрохеджирования от растущей инфляции, процентных ставок и геополитических рисков.

Цены на нефть в последнее время растут, а нефть марки Brent – эталон для мировых нефтяных рынков – в сентябре 2023 года превысила 10-месячный максимум в $97 за баррель. Это ралли последовало за сокращением производства Саудовской Аравией и Россией, а также за увеличением спроса на бензин и авиатопливо в связи с возобновлением работы Китая.

– Забегая вперёд, отметим, что цены могут оставаться повышенными в течение некоторого времени – это далеко от обвала цен на нефть в 2020 году, когда Brent достигла минимума в $25,6. Это особенно важно, поскольку фундаментальные показатели спроса и предложения, вероятно, останутся жёсткими на фоне тектонических геополитических сдвигов. Можем ли мы вступить в новую волну энергетического суперцикла, и продолжат ли цены на нефть расти? Сейчас мы настроены оптимистично, поскольку предполагаем растущий разрыв между спросом и предложением после 2025 года в сочетании с укреплением фундаментальных показателей восходящего сектора, – прогнозируют аналитики JPM.

Кристьян Малек, руководитель глобальной энергетической стратегии и руководитель отдела исследований акционерного капитала в области нефти и газа в регионе EMEA, J.P. Morgan, определяет энергетический суперцикл как устойчивый рост цен на энергоносители. Обычно это обусловлено структурными изменениями и в некоторых случаях может длиться десятилетиями.

Продолжат ли расти цены на нефть?

– Сейчас мы настроены оптимистично, поскольку предполагаем растущий разрыв между спросом и предложением после 2025 года в сочетании с укреплением фундаментальных показателей сектора «снизу-вверх», – заявил Кристьян Малек.

В США стратегический запас нефти (SPR) в настоящее время примерно на 40% ниже долгосрочного среднего уровня в 600 млн баррелей. Коммерческие запасы сырой нефти также ниже исторических средних значений, составляя 418 млн баррелей по состоянию на 15 сентября. Ожидается, что в будущем добыча в США будет ограничена, поскольку более высокие процентные ставки на более длительный срок сдерживают приток капитала в новые месторождения, производительность сланцевой нефти достигает пика, а операторы отдают приоритет доходам акционеров, а не росту.

Аналогичным образом, большинство источников поставок в других странах по всему миру истощаются, поскольку уровень добычи на месторождениях естественным образом снижается, а новые инвестиции остаются ограниченными. В то время как Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) наращивает добычу для удовлетворения растущего спроса и, соответственно, истощает свои резервные мощности, это создаёт дополнительную премию за риск в размере около $20-30 за баррель, что обычно приводит к повышенной волатильности цен на нефть.

Геополитические волнения могут ещё больше поднять цены на нефть, которые недавно подскочили на 7% после конфликта между Израилем и ХАМАСОМ, считают аналитик:

– Хотя непосредственных угроз поставкам нефти нет, конфликт является тревожным сигналом о нехватке свободных мощностей. Мы считаем, что это пример растущей премии за риск, связанной с сокращением резервных мощностей по добыче нефти, и мы ожидаем, что краткосрочные всплески продолжатся в среднесрочной перспективе, становясь более устойчивыми.

Спрос, с другой стороны, растёт. J.P. Morgan Research прогнозирует, что мировой спрос на нефть достигнет 106,9 млн баррелей в сутки к 2030 году, что на 5,5 млн баррелей больше уровня 2023 года. Это подкрепляется ростом населения и растущим потреблением энергии в развивающихся странах, что перевешивает меры по повышению энергоэффективности, принимаемые в развитых странах.

Растущий спрос на энергию оказывает большее давление на традиционные виды топлива, чтобы восполнить пробел. Это связано с тем, что система чистой энергетики ещё недостаточно развита, чтобы улавливать и распределять значительное увеличение выработки чистых джоулей из-за цепочки поставок, инфраструктуры и узких мест в ключевых материалах.

– Производство и распределение джоулей, необходимых для удовлетворения глобального роста спроса на энергию и постепенной декарбонизации, – это процесс, рассчитанный на несколько десятилетий, – добавил Малек.

В целом, по оценкам J.P. Morgan Research, мировые рынки нефти могут столкнуться с дефицитом в 1,1 млн баррелей в сутки в 2025 году, увеличившись до 7,1 млн баррелей в сутки в 2030 году. Следовательно, цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель в ближайшей и среднесрочной перспективе и до $100 за баррель в долгосрочной перспективе – выше долгосрочного прогноза J.P. Morgan Research в $80 за баррель.

– Мы считаем, что мировая экономика способна выдержать трехзначные номинальные цены на нефть, поскольку в реальном выражении такие цены остаются ниже пиковых уровней, наблюдавшихся в 2008 и 2011 годах, а также ниже зоны разрушения спроса», – уверены в JPM.

Разрыв между мировым предложением нефти и спросом

В последние месяцы цены на акции энергетических компаний уступали ценам на нефть. В то время как Brent выросла на 30% с июня, акции выросли всего на 11-13%.

Однако перспективы энергетических акций сейчас выглядят более оптимистичными из-за более позитивного макроэкономического прогноза, рисков повышения прибыли на акцию и привлекательных оценок относительно рынка, подчёркивают в J.P. Morgan Research.

Несмотря на то, что существуют риски снижения, связанные с глобальной рецессией и разочаровывающими экономическими показателями Китая, акции энергетических компаний должны превзойти более широкий фондовый рынок, поскольку фундаментальные показатели спроса и предложения остаются жёсткими, считает Малек, главный стратег по глобальным рынкам в J.P. Morgan. И в том случае, если ОПЕК увеличит добычу в ближайшие 12 месяцев, такой шаг исторически оказывал поддержку энергетическим акциям.

Даже несмотря на то, что оценка акций сталкивается с рисками, связанными с повышением долгосрочных процентных ставок, акции энергетических компаний, как правило, находятся в выгодном положении, особенно поскольку сектор выступает в качестве макрохеджирования от растущей инфляции, процентных ставок и геополитических рисков. В свете этих факторов J.P. Morgan Research вновь проявляет оптимистичный настрой в отношении глобального энергетического комплекса.

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