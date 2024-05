Место Сергея Шойгу на посту министра обороны РФ займет Андрей Белоусов — 65-летний доктор экономических наук, сделавший за 20 лет стремительную карьеру от ученого до вице-премьера РФ. Назначение — противоречивое, соглашаются эксперты, но отмечают, что оно не должно оказать сильного влияния на ход войны в Украине, однако окажет влияние на оптимизацию растущих расходов в армии РФ.

Эксперты ожидали конец карьеры Белоусова

Неожиданное возвышение Андрея Белоусова во власти уже происходило однажды — в 2020 году. Тогда из-за COVID-19 заболел премьер-министр Михаил Мишустин, а его обязанности временно стал исполнять на тот момент вице-премьер Белоусов.

Эксперты отмечали, что политики находятся в функциональном противостоянии: Мишустину незадолго до его болезни стало подчиняться министерство финансов, которое как раз вывели из зоны ответственности Белоусова. А последний, по замыслу Кремля, должен был посвятить себя оценке эффективности бюджетных расходов и финансовой стабильности российской экономики. Наблюдатели поспешили заявить о завершении карьеры Белоусова, когда 12 мая премьер-министр Мишустин не стал включать его в новый список правительства РФ.

Во власть Белоусов пришел довольно поздно — в 2006 году. До этого он проработал больше 20 лет в Академии наук СССР, которую затем переименовали в Российскую академию наук. Его семья была из академической среды: отец — экономист, мама — радиохимик. При этом Белоусов, насколько известно из открытых источников, никогда не служил в армии, если не считать военные сборы в университете.

За время академической деятельности он консультировал премьер-министров Евгения Примакова, Сергея Степашина, Михаила Касьянова и Михаила Фрадкова по вопросам макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. В Кремле, по всей видимости, оценили его таланты и постепенно он прошел путь от внештатного советника премьер-министра до вице-премьера. На последней должности он занимался адаптацией российской экономики к «глобальному энергопереходу» — увеличению использования альтернативной энергетики, а также лично консультировал Путина по экономическим вопросам.

Белоусова поставили, чтобы адаптировать экономику Россию под военную парадигму

Кремль, вероятно, увидел в Белоусове одну из причин, по которой российская экономика не рухнула из-за международных санкций, говорит декан факультета «Международные отношения» университета New School в Нью-Йорке Нина Хрущева. Она предполагает, что аудиторский талант Белоусова попробуют применить в военном ведомстве, которое оказалось недавно в центре коррупционного скандала. В конце апреля под арест взяли заместителя Минобороны РФ Тимура Иванова, которого следствие подозревает в хищении бюджетных денег при распределении госзаказов.

Гражданское прошлое Белоусова вряд ли встретит особое сопротивление в армии, как показывает опыт его предшественников, говорит Хрущева. При этом нынешний кандидат, по ее мнению, — компромиссная фигура для либеральных экономистов и крайних «государственников», сторонников жесткого регулирования экономики, к которым относится Белоусов.

«Белоусов, как уже сказали в Кремле, будет встраивать военный сектор в общую экономику России или, наоборот, будет переставлять государственную экономику России на военные рельсы», — говорит Хрущева, отмечая, что российские власти сами сравнивают нынешнее время с серединой 1980-х годов.

Перевод экономики страны на военные рельсы погубили в свое время СССР, соглашается директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Он предполагает, что основная задача Белоусова — оптимизация расходов в этой сфере, чтобы избежать рецессии и общего спада экономики. «Во время СССР не хватило политической воли для сокращения расходов, экономика просто надорвалась», — говорит эксперт.

Белоусову поручили внедрение инноваций в военную сферу

Буклемишев считает, что в остальном функция Белоусова будет напоминать задачу Анатолия Сердюкова — другого специалиста из экономического блока, который перенастроил некоторые экономические процессы в Минобороны. Руководил довольно «успешно, по мнению многих наблюдателей», говорит эксперт, но был отправлен в отставку из-за коррупционного скандала. Впрочем, Белоусову предстоит выполнить непростую задачу — внедрить инновации в военную отрасль, отмечает Буклемишев.

Еще до нового назначения Белоусов курировал нацпроект «Беспилотные авиационные системы», напоминает сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко. Она предполагает, что эта отрасль будет в числе приоритетных для внедрения инноваций в военную область при руководстве Белоусова.

«Война создала отдельную индустрию, а с помощью инвестиций в военный комплекс они (российские власти. — Ред.) намерены поддерживать экономический рост и решать структурные вопросы», — говорит Прокопенко, добавляя, что подобный подход, по ее мнению, наоборот будет способствовать накоплению структурных проблем в экономике.

Военными действиями продолжит управлять Генштаб

В Кремле, объясняя новую должность Белоусова, заверили: «Системы координат в военной составляющей ведомства» не изменятся. За нее отвечает глава Генштаба Валерий Герасимов, который сохранит свою должность, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Впрочем, перестройка ждет само министерство обороны, не исключает руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров. По его мнению, в ближайшее время будет демонтироваться прежняя система, а своих должностей с высокой долей вероятности лишатся заместители Шойгу: «Тут могут возникнуть конфликты, но систему это в конечном итоге будет делать более эффективной для продолжения войны».

Уровень коррупции в российской армии встревожил Путина, считает оппозиционный политик Леонид Гозман. По его мнению, перестановка «технических фигур» не сильно поменяет театр военных действий: «Войсками не руководит генеральный штаб, как и министерство обороны — они выполняют волю одного человека. Путину стало очевидно, что война будет затяжной, захватить Киев не получится. Но он осознал, что исход войны будет определяться экономикой».

Путин принимает решения в прежней манере непредсказуемости, говорит Хрущева, «как будто этому тренировали оперативников КГБ в Восточной Германии». К этому политолог относит и «противоречивое решение» о назначении гражданского лица в военное министерство, как будто он что-то «задумывает на послевоенное время». «Пока очевидно, что война продолжится, и пока Россия наступает, то тут вряд ли будут сильные перестановки в самом Генштабе. Путину важно вернуться к формуле стабильности», — предполагает Хрущева.

