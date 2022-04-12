Специалисты по планированию спроса расскажут как преодолеть кризис в цепях поставок

На конференции по планированию спроса Supply&Demand Planning Conference в Сколково топ-менеджеры крупнейших российских FMCG-компаний поделятся эффективными решениями для работы бизнеса

в период санкционных ограничений.

Выступление экспертов в сфере планирования спроса и организации цепей поставок пройдет 19 апреля 2022г. в деловом центре MATREX в “Сколково”. Спикеры из NielsenIQ, Торгово-промышленной палаты РФ, Ozon, Мираторг, ЭФКО, Рив Гош, ФТС «Пятерочка», ОКЕЙ, PepsiCo Dairy, Балтика, Герофарм поделятся знаниями в преодолении логистического кризиса, а также опытом планирования и прогнозирования спроса в новых условиях.

Опыт планирования спроса при сбое цепей поставок из разных отраслей — FMCG, ритейл, фармацевтический бизнес

, электронная коммерция, производство и IT — может стать полезным для федеральных и региональных компаний, ведущихвнутри России и с зарубежными партнерами.

“Экономика страны переживает небывалую турбулентность. Многие международные компании приостанавливают свою работу, цепи поставок разрываются, а потребители кардинально меняют поведение — всё это надо учитывать, чтобы удовлетворить розничный спрос в кризис. Цель конференции — обсудить, какие прежние практики прогнозирования и планирования по-прежнему работают, а какие должны быть пересмотрены, какие экстренные меры помогут сейчас российскому бизнесу в условиях потерявших актуальность оперативных и годовых планов. Также Supply&Demand Planning станет отличной площадкой для общения с коллегами и пространством для презентации достижений российского IT -решений, которые способны заменить импортные” — комментирует Евгений Непейвода, генеральный директор компании Novo BI, организатора конференции.

Ожидается, что конференцию посетят более 500 участников: директоров по планированию, IT, логистике, финансовых директоров и собственников бизнеса.

Ссылка на мероприятие: https://planning-conference.ru

О компании

Novo BI — российский разработчик программных продуктов для прогнозирования спроса и интегрированного планирования в цепях поставок. В основе системы Novo Forecast Enterprise лежат математические алгоритмы и ML для расчёта прогноза.

Контакты для связи:

Мария Фойхт,

pr-менеджер Novo BI

+7(960)48-45-920

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