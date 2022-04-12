Куколку от бабочки Алена заказала в интернет-магазине. Дома повесила ее в тепличку для рассады, и вскоре из куколки вылупилось прекрасное насекомое.

«Это куколка бабочки павлиноглазки, самой большой бабочки в мире. У нее размах крыльев где-то 24 см, — рассказала Алена Райфутдинова корреспонденту VN.ru. — Она у меня провисела дня три, максимум четыре, и вылупилась. Было весело. Она крылышки расправляла, а потом по дому летала».

Куколка бабочки обошлась девушке в 750 рублей. Взрослая бабочка стоит дороже. Срок жизни такой красавицы – всего одна неделя. На сегодняшний день бабочка, покорившая сердца новосибирцев на фотографиях, умерла, и сейчас ее останки лежат в коробке.

«Они не кушают и питаются, грубо говоря, запасами еды, которые накопили в стадии гусенички, — объясняет любительница бабочек. – Да, их можно засушить, но они просто невероятно ломкие. Они просто какие-то невесомые, с ними очень тяжело работать в этом плане, потому что, если за крылышки держишь, у них эта пыльца смывается. Такая кропотливая работа, и поэтому щенки нужны спокойные, которые не будут лапами махать и ломать бабочек. Поэтому я попросила щеночка самого маленького, 7 дней ему было, недельный щенок, он просто лежал с закрытыми глазами».

Щенки постарше тоже оказались покладистыми, и поэтому также смогли принять участие в фотосессии с бабочками Алены.

Алена Райфутдинова родилась и выросла в Норильске. В Новосибирск приехала в 2007 году, чтобы поступить в СГУПС. Получила диплом по курсу «мировая экономика». В 2014 году двадцатичетырехлетняя дежурная по станции «Сибирская» Новосибирского метрополитена Алёна Райфутдинова стала второй вице-королевой Рунета. Девушка была единственной представительницей областного центра, которая смогла выйти в финал. Позже девушка уволилась и подземки и сейчас зарабатывает на жизнь фотографиями.

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