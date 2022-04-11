Отказ стран от российской нефти не приведет к долгосрочному росту мировых цен на нее, даже если добыча нефти не увеличится, что маловероятно. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в онлайн-интервью южнокорейскому изданию MoneyS, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам советника, офис президента провел симуляцию по худшему сценарию, то есть если не будет дополнительных поставок нефти. «В результате мы поняли, что рост цены на нефть снова вернется к нормальным показателям через несколько недель», — добавил Устенко.

По его словам, экспорт нефти из россии постоянно рос с начала войны, в марте он достиг 4,7 млн ​​баррелей. Устенко также добавил, что только на нефти россия получает $1 млрд. в день, и что европейские страны даже увеличили импорт российской нефти.

Устенко считает, что мир должен ввести санкции в отношении российских портов и наложить эмбарго на перевозку российской нефти. По его мнению, возможная переориентация России на Индию и Китай будет ограничена небольшим танкерным флотом страны. Он также выразил надежду на введение дополнительных санкций, в частности вторичного бойкота российских энергоносителей.

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