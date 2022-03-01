За последние дни десятки зарубежных компаний в разных областях экономики заявили о санкциях для российского сегмента. Ниже вы сможете ознакомиться со списком из более чем 80 организаций, которые теперь не будут работать в нашей стране или будут делать это иначе.

Рост цен и санкции: что происходит на рынке технологий, киберспорта и гейминга. Все события в одном месте

Apple Pay, система оплаты — полная блокировка

Apple, производитель техники — полный выход с рынка;

Adidas, спортивная одежда и обувь — отказ от работы со сборной России по футболу;

Audi, автоконцерн — выход с рынка;

AMD, производитель техники — запрет поставок микрочипов;

Amazon, электронная коммерция — полная блокировка ритейла (не подтверждено);

Adobe, разработчик ПО — полная блокировка;

British Petrolium, нефтяной концерн — выход из Роснефти, где имелось 20% акций;

BBC, медиаплатформа — отзыв лицензий на вещание;

BMW, автоконцерн — закрытие заводов, блокировка поставок;

Boeing, самолетостроение — выход с рынка;

Chevrolet, автоконцерн — выход с рынка;

Cadillac, автоконцерн — выход с рынка;

Carlsberg, пивоваренная компания — ограничение экспорта (не подтверждено);

Cex Io, крипто-биржа — блокировка российских пользователей;

Cinema 4D, приложение для 3D-графики — не работает в России

Coca Cola, напитки — выход с рынка (не подтверждено);

Disney, кинокомпания — отмена всех фильмов в прокате

Dell, производитель ноутбуков — выход с рынка;

Dropbox, файлообменник — вскоре перестанет работать в России (не подтверждено);

Ericsson, производитель телекоммуникационного оборудования — выход с рынка;

Exxon Mobil, нефтяная корпорация — отзывает своих специалистов из компаний России;

Facebook, социальная сеть — блокировка аккаунтов российских СМИ;

FedEx, служба доставки — запрет поставок в Россию;

Formula 1, автогонки — отмена этапа Ф-1 в Сочи;

Ford, автоконцерн — закрывает все магазины;

FIFA, федерация футбола — дисквалификация сборной и клубов с международных соревнований;

GOG, магазин игр — запрет на покупки в рублях;

Google Pay, система оплаты — частичная блокировка;

Google Maps, сервис — информационная блокировка для российских пользователей;

General Motors, автоконцерн — остановка экспорта;

HP, производитель техники — запрет ввоза продукции в РФ;

Harley Davidson, производитель мотоциклов — прекращение поставок;

Instagram, социальная сеть — блокировка аккаунтов государственных СМИ;

Intel, производитель техники — запрет поставок микрочипов;

Jaguar, автоконцерн — выход с рынка;

Jooble, агрегатор вакансий — остановил работу в России и Беларуси;

KUNA, биржа криптовалют — выход с рынка;

Lenovo, производитель техники — выход с рынка;

LinkedIn, соцсеть — готовится к полному выходу из страны;

Mastercard, платежная система — приостановка производства карт, отключение отдельных банков;

Maersk, морские грузоперевозки — отказ от работы с Россией;

Mercedes, автоконцерн — выход из страны;

Megogo, онлайн-кинотеатр — удаление всех российских фильмов;

Metro, сеть магазинов — увольнение 10 тысяч сотрудников (не подтверждено);

Mitsubishi, автоконцерн — увольнение работников 141 сервисного центра;

Microsoft Office, производитель ПО — обсуждается широкий комплекс мер (не подтверждено);

NFT, система платежей — блокировка средств пользователей из России и Беларуси;

Netflix, онлайн-кинотеатр — остановка производства российских сериалов;

Nike, спортивная одежда — закрытие всех магазинов;

Nintendo eShop, магазин игр — запрет на покупки в рублях;

Nestle, продукты питания — закрытие фабрик в России;

OnlyFans, платформа для контент-мейкеров — блокировка счетов и аккаунтов;

Paysera, платежная система — блокировка;

PayPal, система платежей — запрет за вывод средств;

Paramount, кинокомпания — блокировка кинопроката в России;

Parimatch, букмекерская контора — отозвали франшизу в России;

PlayStation Store, магазин игр — проблемы с оплатой;

Pornhub, порно-сайт — запрет на доступ к контенту сайта;

Porsche, автоконцерн — выход с российского рынка;

Renault, автоконцерн — выход с российского рынка;

Samsung Pay, система платежей — блокировка сервиса;

Snapchat, мобильное приложение — ограничения на работу в России;

Scania, автопроизводитель — выход с российского рынка;

Shell, нефтегазовая компания — разрыв контракта с «Газпром»;

Spotify, музыкальный сервис — закрытие российского офиса;

Steam, магазин игр — проблемы с оплатой;

Sony, кинокомпания — блокировка кинопроката;

Twitter, социальная сеть — запрет на регистрацию новых аккаунтов из России;

TikTok, социальная сеть — блокировка аккаунтов российских СМИ;

Toyota, автоконцерн — увольнение 2,600 сотрудников (не подтверждено);

UPS, перевозки — полный запрет на перевозки в РФ;

Universal Pictures, кинокомпания— блокировка кинопроката;

VISA, платежная система — блокировка банков под санкциями;

Volvo, автоконцерн — выход с российского рынка;

YouTube, видеохостинг — блокировка российских каналов и их монетизации;

Warner Bros, кинокомпания — отмена всего кинопроката;

Webmoney, платежная система — запрет транзакций;

Wolkswagen, автоконцерн — выход с российского рынка;

Zoom, программа для видеосвязи — отзыв лицензий на разработку ПО.

Информация предоставлена из Telegram-канала «Сегодня».

Заглавное фото: wallpaperaccess.com