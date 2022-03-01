За последние дни десятки зарубежных компаний в разных областях экономики заявили о санкциях для российского сегмента. Ниже вы сможете ознакомиться со списком из более чем 80 организаций, которые теперь не будут работать в нашей стране или будут делать это иначе.
Рост цен и санкции: что происходит на рынке технологий, киберспорта и гейминга. Все события в одном месте
Apple Pay, система оплаты — полная блокировка
Apple, производитель техники — полный выход с рынка;
Adidas, спортивная одежда и обувь — отказ от работы со сборной России по футболу;
Audi, автоконцерн — выход с рынка;
AMD, производитель техники — запрет поставок микрочипов;
Amazon, электронная коммерция — полная блокировка ритейла (не подтверждено);
Adobe, разработчик ПО — полная блокировка;
British Petrolium, нефтяной концерн — выход из Роснефти, где имелось 20% акций;
BBC, медиаплатформа — отзыв лицензий на вещание;
BMW, автоконцерн — закрытие заводов, блокировка поставок;
Boeing, самолетостроение — выход с рынка;
Chevrolet, автоконцерн — выход с рынка;
Cadillac, автоконцерн — выход с рынка;
Carlsberg, пивоваренная компания — ограничение экспорта (не подтверждено);
Cex Io, крипто-биржа — блокировка российских пользователей;
Cinema 4D, приложение для 3D-графики — не работает в России
Coca Cola, напитки — выход с рынка (не подтверждено);
Disney, кинокомпания — отмена всех фильмов в прокате
Dell, производитель ноутбуков — выход с рынка;
Dropbox, файлообменник — вскоре перестанет работать в России (не подтверждено);
Ericsson, производитель телекоммуникационного оборудования — выход с рынка;
Exxon Mobil, нефтяная корпорация — отзывает своих специалистов из компаний России;
Facebook, социальная сеть — блокировка аккаунтов российских СМИ;
FedEx, служба доставки — запрет поставок в Россию;
Formula 1, автогонки — отмена этапа Ф-1 в Сочи;
Ford, автоконцерн — закрывает все магазины;
FIFA, федерация футбола — дисквалификация сборной и клубов с международных соревнований;
GOG, магазин игр — запрет на покупки в рублях;
Google Pay, система оплаты — частичная блокировка;
Google Maps, сервис — информационная блокировка для российских пользователей;
General Motors, автоконцерн — остановка экспорта;
HP, производитель техники — запрет ввоза продукции в РФ;
Harley Davidson, производитель мотоциклов — прекращение поставок;
Instagram, социальная сеть — блокировка аккаунтов государственных СМИ;
Intel, производитель техники — запрет поставок микрочипов;
Jaguar, автоконцерн — выход с рынка;
Jooble, агрегатор вакансий — остановил работу в России и Беларуси;
KUNA, биржа криптовалют — выход с рынка;
Lenovo, производитель техники — выход с рынка;
LinkedIn, соцсеть — готовится к полному выходу из страны;
Mastercard, платежная система — приостановка производства карт, отключение отдельных банков;
Maersk, морские грузоперевозки — отказ от работы с Россией;
Mercedes, автоконцерн — выход из страны;
Megogo, онлайн-кинотеатр — удаление всех российских фильмов;
Metro, сеть магазинов — увольнение 10 тысяч сотрудников (не подтверждено);
Mitsubishi, автоконцерн — увольнение работников 141 сервисного центра;
Microsoft Office, производитель ПО — обсуждается широкий комплекс мер (не подтверждено);
NFT, система платежей — блокировка средств пользователей из России и Беларуси;
Netflix, онлайн-кинотеатр — остановка производства российских сериалов;
Nike, спортивная одежда — закрытие всех магазинов;
Nintendo eShop, магазин игр — запрет на покупки в рублях;
Nestle, продукты питания — закрытие фабрик в России;
OnlyFans, платформа для контент-мейкеров — блокировка счетов и аккаунтов;
Paysera, платежная система — блокировка;
PayPal, система платежей — запрет за вывод средств;
Paramount, кинокомпания — блокировка кинопроката в России;
Parimatch, букмекерская контора — отозвали франшизу в России;
PlayStation Store, магазин игр — проблемы с оплатой;
Pornhub, порно-сайт — запрет на доступ к контенту сайта;
Porsche, автоконцерн — выход с российского рынка;
Renault, автоконцерн — выход с российского рынка;
Samsung Pay, система платежей — блокировка сервиса;
Snapchat, мобильное приложение — ограничения на работу в России;
Scania, автопроизводитель — выход с российского рынка;
Shell, нефтегазовая компания — разрыв контракта с «Газпром»;
Spotify, музыкальный сервис — закрытие российского офиса;
Steam, магазин игр — проблемы с оплатой;
Sony, кинокомпания — блокировка кинопроката;
Twitter, социальная сеть — запрет на регистрацию новых аккаунтов из России;
TikTok, социальная сеть — блокировка аккаунтов российских СМИ;
Toyota, автоконцерн — увольнение 2,600 сотрудников (не подтверждено);
UPS, перевозки — полный запрет на перевозки в РФ;
Universal Pictures, кинокомпания— блокировка кинопроката;
VISA, платежная система — блокировка банков под санкциями;
Volvo, автоконцерн — выход с российского рынка;
YouTube, видеохостинг — блокировка российских каналов и их монетизации;
Warner Bros, кинокомпания — отмена всего кинопроката;
Webmoney, платежная система — запрет транзакций;
Wolkswagen, автоконцерн — выход с российского рынка;
Zoom, программа для видеосвязи — отзыв лицензий на разработку ПО.
Информация предоставлена из Telegram-канала «Сегодня».
Заглавное фото: wallpaperaccess.com