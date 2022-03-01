Ситуация в Харькове остаëтся крайне напряжëнной. Несмотря на это, почëтное консульство Азербайджана во втором по величине украинском городе продолжает свою работу. Утром 1 марта около 500 граждан закавказской республики выехали из Харькова во Львов, сообщили информагентству Trend в консульстве.

Гражданам Азербайджана будет оказана поддержка в процессе перехода границы с Польшей и дальнейшего перемещения авиарейсами в Баку.

«В результате переговоров почëтного консула Азербайджана в Харькове Афгана Салманова с Харьковским управлением Южной железной дороги и железнодорожным вокзалом города были выделены места для ежедневной эвакуации граждан Азербайджана. Просим соотечественников, желающих покинуть Харьков, связаться с дежурной частью железнодорожного вокзала и почëтным консульством Азербайджана», — говорится в сообщении.

Почëтное консульство Азербайджана в Харькове с 25 февраля приступило к эвакуации граждан закавказской республики, желающих вернуться на родину.