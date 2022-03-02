«Разработка Налогового кодекса началась весной 2021 года. Когда мы обсуждали концепцию, мы закладывали такие цели, как упрощение налогообложения, исключение коллизий, которые были в предыдущем кодексе, введение новых понятий как электронная коммерция».

Об этом сегодня, 2 марта, на круглом столе «Бизнес в условиях нового НК: Остаться в живых!», организованном Economist.kg, сказал замглавы Международного делового совета (МДС) Жанабиль Давлетбаев.

По его словам, когда проект Налогового кодекса был вынесен на общественное обсуждение, многие цели в нем не были достигнуты. Многие бизнес-ассоциации давали рекомендации, многие из которых были учтены. Однако некоторые замечания не были приняты.

«Потом проект ушел в ЖК и там тоже был проведен ряд обсуждений. У нас была рекомендация по раскрытию банковской тайны только по решению суда, а в проекте — по решению Налоговой. Сейчас в действующем кодексе, это можно сделать только по решению суда. Были и другие изменения, внесенные депутатами. Так, внедрены довольно высокие ставки акциза на тонизирующие напитки», — рассказал Давлетбаев.

Замглавы МДС отметил, что проект Налогового кодекса был опубликован только после первого чтения. После чего до третьего чтения его не было в открытом доступе и было очень сложно понять, как он меняется.

«Потом последняя инстанция — Администрация президента. Была надежда, что президент вернет Налоговый кодекс на доработку. Но, как мы знаем, кодекс был подписан с таким прецедентом, что он имел обратную силу» — добавил он.

По словам Давлетбаева, в кодексе не были учтены следующие моменты: