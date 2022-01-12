Министр внутренних дел в новом правительстве Германии Нэнси Фезер заявила, что мессенджер Telegram может быть заблокирован на территории страны в случае, если его руководство не будет сотрудничать с властями.

Администрация сервиса должна выполнять немецкие законы, оказывая услуги в ФРГ, подчеркнула чиновница.

«Мы не можем исключать [блокировку]. Отключение было бы серьезным шагом и крайней мерой, абсолютно точно», — сказала она в интервью Die Zeit.

Берлин на данный момент требует от Telegram только одного: назначить официальное контактное лицо, с которым могли бы связываться немецкие власти. Сейчас запросы об удалении противоправного контента необходимо отправлять в Дубай, что усложняет процесс и сильно его замедляет.

Помимо террористической угрозы, в Германии обеспокоены широким использованием Telegram в кругах противников вакцинации. МВД требует от мессенджеров удалять фейки о COVID-19 и вакцинах.