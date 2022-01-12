Программу субсидирование планируют запустить в конце первого — начале второго квартала 2022 года

Запустят программу в конце первого квартала 2022 года / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине планируют внедрить субсидирование процентной ставки лизинга электромобилей. Заработает программа в конце первого — начале второго квартала 2022 года.

Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма — пишет Interfax.

Шурма отметил, что в Германии, Франции и Италии 70% покупок авто – это лизинг под 0,5% – 1,5%. В Украине же данный показатель достигает 12%—17%, то есть за четыре года украинец выплачивает стоимость автомобиля дважды. Так что вышеупомянутая программа призвана поддержать граждан и помочь им в покупке транспортного средства.

Программа не для всех

Ростислав Шурма уточнил, что программу запустят не со всеми автомобилями, а только с электрокарами. Такая практика поможет в стимулировании «зеленой» трансформации в стране.

Пока эта программа призвана в первую очередь помочь именно украинцам, а не собственному производству, которого пока по сути и нет. Однако через два года субсидирование может быть распространено на производителей, локализовавших в Украине производство. Для этого процесса требуется именно столько времени.

«Эта программа будет действовать в универсальном виде два года, а дальше будет распространяться на производителей, которые локализовали производство. Посылаем такой сигнал рынку: если хотите удержать свой продукт конкурентоспособным не только сейчас, но и через два года – занимайтесь локализацией», — отметил Шурма.

Электротранспорт в Украине

15 июля 2021 года Верховная Рада приняла два закона о стимулировании развития электротранспорта в Украине:

до 2030 года освободила от уплаты НДС и ввозной пошлины комплектующие для собственного производства электротранспорта;

до конца 2025 года — от НДС операции по ввозу и/или поставке электромобилей.

Напомним, с 2016 года в Украине не взимается ввозная пошлина на электромобили и до 2022 года продлено освобождение от уплаты НДС. Ставка акциза установлена на уровне одного евро на 1 кВт/ч емкости электроаккумулятора.

Заметим также, что в 2021 году регистрации новых и старых электромобилей в Украине увеличились на 18,9%, по сравнению с 2020 годом.

Баллы вместо штрафов

В Украине хотят внедрить штрафные баллы для водителей. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

В соответствии с Законом №6502, набрав 12 таких баллов, водитель потеряет свои права.

Напомним, инициативу пытались внедрить в жизнь еще в 2015 году, но она так полноценно и не заработала. Сейчас нардепы хотят улучшить ее и дополнить.

Инициаторами законопроекта являются депутаты от «Слуги народа». Они предлагают, чтобы водитель, нарушающий ПДД, не только платил штраф деньгами, но и получал штрафные баллы:

1 балл — непристегнутый ремень безопасности, перевозка детей без автокресла;

2 балла — грязные номера, превышение скорости на 20 км/ч и больше, проезд на красный;

3 балла — значительные нарушения правил дорожного движения, остановка на полосе для общественного транспорта;

5 баллов — превышение скорости на 50 км/ч, создание аварийной ситуации.

Если через год водитель насобирал 12 и более таких баллов, то специальный уполномоченный Нацполиции признает его водительское удостоверение недействительным. А чтобы вернуть права, нужно заново сдать теоретический и практический экзамен.

Для водителей, получивших права менее года назад, удостоверения будут блокировать, когда те наберут 8 баллов.

Напомним, для украинских водителей в 2022 году предусмотрены новшества. Среди них новые штрафы, подорожание автомобилей и обязательный техосмотр.

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