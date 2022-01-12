Чем отличается виртуальный хостинг от VPS

Существует множество различных типов хостинга, но чаще всего используются два: виртуальный хостинг и хостинг на виртуальном выделенном сервере (VPS).

Основное их различие в том, что на общем хостинге размещается одновременно несколько сайтов, которые совместно используют все ресурсы сервера — пропускную способность, объём памяти и прочие, а хостинг VPS создает виртуальную среду, которая имитирует выделенный сервер, где все его ресурсы принадлежат одному арендатору.

Это как снимать комнату в коммуналке — у тебя есть своя маленькая площадь, но ты являешься частью большого общего пространства. Основное преимущество виртуального хостинга — низкая цена. Он подходит для проектов, которые не собираются расти, для размещения визитки, лендинга, почты или для того, чтобы застолбить за собой доменное имя, пока не запущен основной сайт. На общем хостинге меньше функционал, нет гарантированной безопасности и высокой скорости.

Хостинг VPS https://freehost.com.ua/vps-hosting/ — это место, где в вашем полном распоряжении сервер. Вся квартира в вашем распоряжении. Больше комнат, больше места, больше гибкости, но немного дороже. Вы можете контролировать процессы, происходящие на нём. VPS-хостинг идеально подходит для малого бизнеса

, интернет-магазинов и крупных личных сайтов. У него больше возможностей, безопасности и выше производительность.

VPS отлично подходит для быстрорастущих сайтов. Это хорошая инвестиция для амбициозных проектов.

Как выбрать веб-хостинг для интернет-магазинов?

Веб-сайт электронной коммерции позволяет продавать товары и услуги в Интернете. Это может быть цифровой эквивалент небольшого магазина или большого торгового центра. В нём продают как физические, так и цифровые товары. Такая гибкость позволяет практически каждому предпринимателю представить свои товары широкой аудитории.

Интернет-магазины позволяют использовать различные бизнес-модели. Например, при дропшиппинге владельцам интернет-магазинов даже не нужно иметь собственный товар, они выступают в качестве посредников между покупателем и поставщиком.

Хотя у интернет-магазинов могут быть уникальные потребности, несколько общих факторов играют важную роль в выборе веб-хостинга. К ним относятся:

Скорость и надежность. Скорость загрузки сайта играет решающую роль в получении посетителей. Поисковые системы любят быстрые веб-сайты и рекомендуют их потенциальным покупателям, организуя поток органического трафика. На скорость загрузки интернет-магазинов влияет множество факторов, не последний из них провайдер веб-хостинга. Обязательно найдите проверенный и надежный хост, чтобы избежать проблем с производительностью.

Безопасность. Чтобы покупатель поверил магазину, необходимо обеспечить безопасность посетителей на сайте, а также защитить свой бизнес, от интернет-преступников. Если интернет-магазин взломают, то это приведет не только к материальным, но и репутационным потерям. Крупные провайдеры гарантируют кибербезопасность и защиту своих веб-серверов. Убедитесь, что ваш сайт надежно защищен.

Функции. Из-за большого количества динамических разделов в интернет-магазине владельцы должны четко понимать, какие функции им нужны для запуска своего ресурса. Особенно это важно, если у него есть уникальные требования, такие как использование определенного типа базы данных или среды приложения. Идеальное хостинговое решение для интернет-магазинов должно быть достаточно гибким, чтобы адаптироваться к различным потребностям. Необходимо выдержать правильное соотношение характеристик и стоимости. Цены на хостинг могут вырасти, особенно в долгосрочной перспективе, поэтому не переплачивайте за функции, которые не собираетесь использовать.

Ресурсы. Интернет-магазины часто отображают многие товары динамически. При этом необходима возможность обрабатывать большие объемы трафика. Для этого хостинг должен предоставлять необходимые технические возможности. Процессор, объем памяти и пропускная способность влияют на успех интернет-магазина. Без соответствующей технической базы сайты электронной коммерции могут выйти из строя или работать нестабильно. Как только это произойдет, клиенты быстро потеряют доверие к вашему бизнесу.

Служба поддержки. Создавая интернет-магазин, нельзя забывать о его стабильной работе. Поддержка клиентов от хостинг-провайдера неотъемлемая часть корректной работы ресурса. Даже самые надёжные вещи иногда ломаются. Когда это произойдет с интернет-магазином, понадобится быстрая и отзывчивая команда поддержки от хоста, чтобы все исправить. Обратите внимание на то, какие каналы поддержки предлагает хостинг-провайдер. Чем их больше, тем больше шансов оперативно с ним связаться и решить вопрос.

Виртуальный хостинг для интернет-магазинов

Общий хостинг легко доступен и стоит недорого, но абсолютно не подходит для интернет-магазинов.

Давайте рассмотрим некоторые его плюсы и минусы:

Преимущества —

дешёвый;

хорошая производительность при низком трафике;

прост в использовании.

Недостатки —

производительность может быть нестабильной;

неидеальная безопасность;

ограниченный контроль над средой хостинга.

Если вы открываете совершенно новый магазин, запуск его на общем сервере может сэкономить деньги на хостинге, но по мере роста объема трафика всё равно придётся его перенести на VPS-хостинг.

Управляемый VPS-хостинг для интернет-магазинов

Виртуальные частные серверы (VPS) решают большинство проблем, связанных с размещением интернет-магазина. Связано это с меньшим количеством пользователей на одном сервере и с изолированной средой учетных записей.

Планы управляемых VPS предлагают все преимущества владения сервером без необходимости быть технически грамотным пользователем. Хостер берет на себя ответственность за техническое управление учетной записью. Всё, что должен сделать владелец, это создать свой интернет-магазин и продвигать его в мире.

VPS — идеальное решение для сайтов электронной коммерции во многих отношениях, хотя есть и свои недостатки.

Преимущества —

выделенные ресурсы для более надежной работы;

изолированная среда;

надежная безопасность;

контроль настройки;

масштабируемость.

Недостатки —

дороже, чем виртуальный;

некоторые аппаратные ограничения остаются.

Преимущества, которые VPS предлагает интернет-магазинам, весьма значительны.

Кто в Украине предоставляет хостинг для интернет-магазинов?

Украина страна, в которой очень развита электронная коммерция, но не так много провайдеров, которые качественно поддерживают интернет-магазины. Основной причиной тому техническая база, которая должна обеспечивать надежность работы и безопасность информации.

Соответствующее оборудование и ресурсы для поддержания бесперебойной работы коммерческих сайтов есть у хостинг-провайдера FREEhost.UA. Компания предлагает VPS-решения, особенно выгодные для интернет-магазинов.

Цена. У провайдера существует несколько тарифных планов VPS-хостинга. Удобный для себя вариант найдет и небольшой магазин, и веб-студия, занимающаяся разработкой и продвижением интернет-магазинов. Разработчики смогут на одном тарифе разместить неограниченное число сайтов.

Поддержка клиентов. Команда Фрихоста имеет прочную репутацию благодаря превосходной поддержке. С ними можно связаться 24/7 через чат, телефон и электронную почту. Ответ будет в течение нескольких минут.

Стабильность. Компания FREEhost работает с 2003 года, а в 2019 получила сертификат “Компания года”. Имеет свой дата-центр обеспеченный резервными источниками питания.

Вывод

Внимательно отнеситесь к выбору веб-хостинга, если вы хотите создать интернет-магазин. Хотя большинство типов хостинга подойдут для начинающих предпринимателей, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Сделайте свой выбор на основе комбинации факторов, а не только из-за его цены.

Интернет-магазин лучше сразу размещать на VPS-хостинге, потому что виртуальный подходит для проектов, которые не собираются расти, для размещения визитки, лендинга, почты или для того, чтобы застолбить за собой доменное имя, пока не запущен основной сайт.

Преимущества выделенного хостинга:

Хостинг VPS менее ограничен, поскольку предоставляет больше ресурсов. Вам не придется беспокоиться о том, как другие веб-сайты влияют на вашу производительность.

Хостинг VPS безопаснее, чем виртуальный. Вы также получаете дополнительные функции безопасности от своего провайдера.

Хостинг VPS быстрее, чем виртуальный. У него больше пропускная способность, он лучше приспособлен для борьбы с пиками трафика.

Хостинг VPS может расти вместе с вами. Одно из самых больших преимуществ виртуального сервера — простота расширения ресурсов.