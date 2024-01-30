Любой системе свойственны взлеты и падения, развитие и упадок. Особенно это актуально для такого сложного образования, как мировая экономика. К большому сожалению, в 2024 году макроэкономика ведет себя как пожилой работник, а не молодой сотрудник, полный энергии и идей. В этом уверена Гвейл Тверберг, экономист, чей среднесрочный прогноз публикует OilPrice.

Возможно, как достаточно цельная система глобальная экономика сможет просуществовать еще несколько лет, но все больше похоже на то, что ей грозит развал или гибель в результате массового воздействия факторов, которые по отдельности можно было бы рассматривать как незначительные проблемы.

В наступившем 2024 году мировая экономика

испытывает трудности с ростом и сталкивается с потенциальным коллапсом из-за энергетических ограничений. Увеличение распределения богатства в пользу богатых, более высокая инфляция и рост процентных ставок усугубят ее старые проблемы в новом году.

Существует насущная потребность в международном сотрудничестве и устойчивых подходах для преодоления экономического спада и энергетического кризиса. Но геополитическая ситуация благоволит углублению раздора и, значит, радикальному снижению шансов на преодоление тупика, пишет эксперт.

Тот факт, что мировая экономика, скорее всего, достигнет годовых пределов добычи ископаемого топлива, известен уже очень давно. Но, несмотря на это, сейчас энергии всех видов добывается и потребляется меньше, чем необходимо для обеспечения прироста населения.

Скрывая большие энергетические проблемы, компании, продающие транспортные средства, могут утверждать, что они будут полезны в течение многих лет. Системы образования будут продавать надежду, что человечество уже успешно в поиске заменителей ископаемого топлива и что в новом мире появятся хорошие рабочие места.

Поскольку проблема узких мест развития человечества скрыта, политикам не нужно ставить перед гражданами очень тревожную и трудноразрешимую проблему, что начиная с 2024 года мировая экономика начнет свой самый критический период. Заявлено об этом будет тогда, когда кризис наберет инерцию и станет необратимым. До тех пор его станут скрывать, уверена эксперт.

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