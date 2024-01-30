Страны-члены ЕС поддержали план по выделению миллиардов евро прибыли, полученной в результате замораживания активов центрального банка России, в качестве первого шага к их возможному использованию для восстановления Украины.

Из 260 млрд евро российских валютных резервов, замороженных в 2022 году, 191 млрд евро находится в бельгийской системе Euroclear © Максим Шеметов/Reuters

Единогласное решение в понедельник, которое еще предстоит официально оформить в ближайшие недели, является частью демонстрации поддержки Киева со стороны блока в преддверии второй годовщины конфликта. Решение принято в преддверии саммита в четверг, на котором лидеры ЕС, как ожидается, подпишут соглашение о финансовой поддержке Украины в размере 50 миллиардов евро.

Из 260 миллиардов евро российских валютных резервов, арестованных в 2022 году в ответ на СВО Москвы, 191 миллиард евро находится в бельгийском Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг, и генерирует миллиарды по мере того, как ценные бумаги достигают срока погашения и реинвестируются.

В соответствии с соглашением, подписанным в понедельник, прибыль Euroclear будет учитываться отдельно и не будет выплачиваться в качестве дивидендов акционерам до тех пор, пока страны ЕС единогласно не примут решение об установлении «финансового взноса в бюджет [ЕС], который будет взиматься с этой чистой прибыли для поддержки Украины», говорится в проекте текста, с которым ознакомилась Financial Times.

Этот сбор будет «соответствовать применимым договорным обязательствам, а также праву [ЕС] и международному праву», добавлено в тексте. Сроков, когда должно быть сделано такое отдельное предложение, не существует. Предложение нацелено только на будущую прибыль и не будет применяться ретроспективно.

Страны-члены также определят, какую сумму смогут хранить центральные депозитарии ценных бумаг, помимо сумм, необходимых для покрытия юридических и управленческих расходов.

Предложения Европейской комиссии по распоряжению активами в декабре не позволили конфисковать прибыль и перевести ее в общий бюджет ЕС, учитывая опасения Европейского центрального банка и критически важных капиталов, что это может спровоцировать финансовую нестабильность и спровоцировать ответные меры со стороны России.

Отдельный шаг, возглавляемый США и поддержанный Великобританией, Японией и Канадой, направленный на полную конфискацию активов России, а не только на прибыли, сталкивается с сопротивлением со стороны европейских членов G7, в частности, Германии, Италии и Франции.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Financial Times

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