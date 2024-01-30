Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выбежала из своего кабинета во время разговора с послом России Андреем Келиным после начала спецоперации (СВО) на Украине 24 февраля 2022 года.

Об этом глава российского диппредставительства рассказал BBC News. Отрывки его интервью вошли в новый документальный фильм этой вещательной корпорации.

«Выслушав всего нескольких фраз, она вскочила с места и исчезла. Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела», — констатировал Келин.

По его словам, глава Форин-офиса собеседника слушать даже не пыталась и не собиралась вникать в суть ситуации. Дипломат отметил, что она лишь повторяла свои собственные заявления как заклинания «коротко и часто».

Правда сама Трасс в том же фильме приводит свою собственную версию произошедшего. Она заявила, что не убегала из кабинета, а наоборот, потребовала, чтобы Келин его покинул. При этом она подчеркнула, что сделала это в «резкой форме», не став дослушивать аргументы российской стороны, которые назвала «пропагандой».

Как сообщало EADaily, ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва услышала призывы Лондона готовиться к войне с Россией и приняла это к сведению.

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