По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, внедрение ИИ в рынок труда чревато распространением дезинформации и ростом неравенства в обществе.

В ближайшие два года искусственный интеллект (ИИ) может повлиять на 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой и на 40% рабочих мест по всему миру. Об этом сказала исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на мероприятии, организованном Швейцарским институтом международных исследований, передает Reuters.

По словам Кристалины Георгиевой, ИИ обрушивается на мировой рынок труда «как цунами». При правильной подготовке это может привести к стремительному росту производительности, однако также есть опасность еще большего распространения дезинформации и увеличения неравенства в обществе.

Важно

«Не прихоть, а требование»: МИД «нанял на работу» цифрового представителя с искусственным интеллектом (видео)

«У нас осталось очень мало времени, чтобы подготовить к этому людей и бизнес», — сказала глава МВФ.

Кристалина Георгиева указала на то, что в последние годы мировая экономика стала более чувствительной к потрясениям, упомянув пандемию в 2020 году, а также войну в Украине. Хотя экономику ожидают новые потрясения, особенно в связи с климатическим кризисом, пока она остается устойчивой. Несмотря на прошлогодние опасения, экономика не находится в глобальной рецессии, а инфляция снижается почти везде.

Председатель Швейцарского национального банка Томас Джордан, который также выступал на мероприятии, подтвердил, что борьба с инфляцией в Швейцарии продвинулась далеко вперед, однако «существует большая неопределенность».

Напомним, в Вене прошла встреча военных, чиновников и разработчиков из более чем 100 стран для обсуждения влияния искусственного интеллекта на военные технологии. Политики считают, что

ИИ также может оставить без работы ученых, так как Google создает новую модель искусственного интеллекта, позволяющую эффективно предсказывать будущие погодные катастрофы, даже те, которые пропустили бы специалисты. Более того, предполагается, что эта модель сделает прогнозы быстрее и дешевле.

Источник