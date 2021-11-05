Вероятный дефолт в Украине может привести к тому, что доллар будет стоить от 60 до 100 гривен.

Об этом аналитик компании Esperio Александр Болтян заявил UBR.

Если власти примут решение объявить страну банкротом, то курс доллара взлетит и девальвация украинской валюты станет реальной.

«Проблема с финансовой помощью, закупкой вакцин и пр. контрактами будет объективной и неизбежной», – сказал Болтян.

По его мнению, курс гривны упадет на 100-300%, а доллар будет продаваться за 60, а то и 100 гривен.

Эксперт отметил, что международные резервы Украины достигли рекордного значения за последние девять лет. Трата золотовалютных запасов не сможет остановить девальвацию и будет излишней мерой.

«Вспомните, как падала гривна в 2014-2015 годах, когда НБУ делал вид, что поддерживает валютную стабильность, а по сути просто тратили резервы впустую», – сказал Болтян.

Он считает, что риски дефолта в Украине напрямую связаны с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Ухудшение ковидной статистики усиливает давление на экономику.

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