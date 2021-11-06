Pinterest стремится поддержать растущую тенденцию торговли в прямом эфире, которая уже приобрела огромную популярность в Китае, с собственной серией торговых мероприятий в режиме реального времени с помощью новой инициативы под названием Pinterest TV.

Как пояснил Pinterest:

«Сегодня мы анонсируем Pinterest TV, серию прямых, оригинальных и доступных для покупок эпизодов с участием авторов прямо на Pinterest. Эпизоды Pinterest TV обновляются каждый будний день, будут записаны и доступны для просмотра Pinners по запросу, а также для сохранения и повторного просмотра позже ».

Новая серия прямых трансляций, посвященных покупкам, которая начнется 8 ноября, предоставит Pinners возможность заключать эксклюзивные предложения в приложении через увлекательные прямые прямые трансляции.

«Каждую пятницу продукты будут появляться в зоне живых покупок, где Pinners могут воспользоваться скидками от таких брендов, как Patagonia, All Birds, Crown Affair, Melody Ehsani, Outdoor Voices, Mented и других. Просто щелкните значок телевизора в верхнем левом углу приложения Pinterest, чтобы просматривать эпизоды, общаться с ведущими, задавать вопросы в чате и получать ответы в режиме реального времени ».

Pinterest изучает свои собственные варианты прямых трансляций как средство максимизации продвижения электронной коммерции, при этом платформа недавно запустила серию прямых трансляций под руководством знаменитостей в приложении в рамках своего мероприятия «Creators Connect».

Pinterest TV — это следующая эволюция того же самого, предлагающая новый уровень непосредственного взаимодействия и покупок прямо в приложении — как раз вовремя для толчка праздничных покупок.

В дополнение к этому Pinterest также запускает новую инициативу, чтобы помочь большему количеству авторов запускать свои собственные прямые трансляции покупок в приложении.

«Наряду с Pinterest TV, Pinterest запускает виртуальную студию, в которой продюсеры Pinterest работают напрямую с каждым создателем для разработки уникального контента, обеспечивая «закулисную» поддержку аудио / видео и запускайте прямые трансляции с захватывающими эпизодами ».

Это поможет расширить ориентированность платформы на покупки в реальном времени и даст большему количеству создателей больше возможностей для продаж в приложении.

Электронная коммерция — это ключевая тенденция, которой уделяется особое внимание практически каждое социальное приложение, основанное на растущем интересе к онлайн-покупкам в результате пандемии, а также на возможностях, которые затем могут облегчить встроенные покупки для получения прямого дохода, доли дохода для создателей, использования поведение и т. д.

Pinterest действительно сделал открытие продуктов и покупки своим ключевым направлением задолго до пандемии, а генеральный директор Бен Зильберманн еще в 2016 году отметил, что это «не социальное приложение», а вместо этого Pinterest превратился в «каталог идей». В рамках этого шоппинг всегда был логическим продолжением, и с тех пор он работает над тем, чтобы облегчить свое видение электронной коммерции, с оптимизированными инструментами загрузки каталогов, интеграцией торговых платформ, вариантами отображения продуктов AR, улучшенным обнаружением и многим другим.

Таким образом, неудивительно, что Pinterest также склоняется к продвижению онлайн-покупок, которые, как уже отмечалось, уже широко распространены в Китае, а также уже были приняты Instagram, TikTok и YouTube среди других.

И это вполне может стать следующим большим сдвигом. Действительно, по данным McKinsey, пространство живой коммерции Китая находится на пути к стать Рынок $ 423 млрд к концу следующего года.

Это мгновенно, интересно и может спровоцировать импульсивное покупательское поведение, а также помогает повысить узнаваемость бренда и связи.

И, возможно, это станет ключевой частью процесса покупок на Pinterest.