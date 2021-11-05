Специально для Investing.com.

Порой бывает так, что инвесторы, сосредоточив все свое внимание на одном событии, упускают из виду другое не менее важное событие, разворачивающегося прямо у них перед глазами. Согласно данным , активность в производственном секторе Китая сокращается уже два месяца подряд. Американские фоновые рынки, похоже, не обратили на это внимания.

На замедление указывают не только индексы PMI. Фьючерсы на обвалились почти на 50% с середины июля, а упал почти на такую же величину всего за четыре недели. Цены на сырьевые товары вроде снизились почти на 25%. Вне зависимости от причин, стоящих за проблемами в Китае, факт остается фактом: в мировой экономике разворачивается не связанный с инфляцией процесс, который в итоге может оказаться даже еще более влиятельным.

PMI производственного сектора Китая

Риски игнорируются

С учетом обвала цен на некоторые ключевые сырьевые товары и снижения стоимости перевозок, вторая по величине мировая экономика

, похоже, замедляется. О том, что китайская экономика снова столкнулась с понижательным давлением, недавно говорилось в статье, опубликованной в South China Morning Post. Это действительно важно, поскольку Китай является второй по величине экономикой мира, и любое замедление активности в этой стране с большой долей вероятности скажется на всей мировой экономике.

Впрочем, инвесторы на американских рынках даже глазом не моргнули. На фоне спроса на рисковые активы индекс активно повышается с середины октября и достиг нового рекордного максимума. Вместо ухудшения макроэкономической ситуации участники рынка продолжают уделять основное внимание инфляционным рискам и теме сворачивания программы ФРС по покупке активов.

Внимание направлено на инфляцию

Хотя инфляция вот уже некоторое время остается всеобщей проблемой, по-прежнему не ясно, действительно ли она сохранится. С учетом того, что проблемы с инфляцией во многом связаны с факторами предложения, можно было бы предположить, что цены скорректируются и стабилизируются, как только будут устранены дефициты.

В результате этого краткосрочного инфляционного давления резко повысились показатели на коротком конце кривой доходности, в то время как доходности на длинном конце кривой изменяются в боковом тренде. Последнее, возможно, говорит о том, что инвесторы в долгосрочные облигации испытывают больше обеспокоенности по поводу долгосрочных макроэкономических перспектив, нежели инфляции.

Не исключено, что кривая доходностей США начинает отражать именно замедление производственной активности в Китае и связанное с ним замедление мировой экономики. Статистика ухудшается даже в Германии, где в сентябре сократились на 2,5% к предыдущему месяцу, и оказался слабее прогноза и снизился по сравнению с предыдущим месяцем.

PMI производственного сектора Германии

Когда рынки осознают риски?

В то время как американские рынки, похоже, не обращают никакого внимания на риски замедления мировой экономики, азиатские рынки их точно не игнорируют. Южнокорейский фондовый индекс упал с максимумов примерно на 10%, а фондовый рынок Тайваня потерял около 5%, причем нисходящий тренд сохраняется уже с середины июля.

Ключевой австралийский фондовый индекс с июня находится в боковом тренде.

Сигналы тревоги множатся, и они будут становиться все более настойчивыми по мере дальнейшего падения цен на ключевые сырьевые товары. Американские рынки рано или поздно все-таки осознают риски замедления мировой экономики. Возможно, как раз тогда, когда ФРС начнет сворачивать свою программу стимулирования.





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