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Investing.com — В среду утром на фондовых индексах Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдалась смешанная динамика. Фондовые индексы в США выросли накануне, так как отчеты по прибыли немного развеяли мрачные настроения.

Японский индекс подскочил на 0,31% к 22:57 по восточному времени (02:57 по Гринвичу).

Южнокорейский упал на 0,56%.

Австралийский снизился на 0,01%.

Гонконгский индекс упал на 1,43%.

Китайский упал на 0,06%, а Shenzhen Component вырос на 0,17%.

Американский рынок акций вырос после того, как оптимистичные отчеты Alphabet Inc (:NASDAQ:) и Microsoft Corp (NASDAQ:NASDAQ:) ослабили опасения инвесторов по поводу мрачных экономических перспектив. Более трех четвертей фирм, сообщивших о своих доходах до сих пор, либо превзошли ожидания, либо оправдали их, что вселяет некоторую надежду рынку.

Доходность упала на один базисный пункт до 2,80%.

Рынок оставается настороженным в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США, целью которого является снижение стремительно растущей инфляции.

Действия ФРС по сдерживанию инфляции закрепят общее повышение на 150 базисных пунктов за июнь и июль, что будет самым резким ростом с 1980-х годов.

«ФРС еще даже не достигла нейтрального уровня, — сказал в интервью Bloomberg управляющий портфелем глобальных облигаций Janus Henderson Investors Джейсон Ингланд. — Для нее, полагаю, немного преждевременно начинать смягчение или предвидеть смягчение в ценообразовании».

Международный валютный фонд предупредил, что мировая экономика вскоре может оказаться на пороге полной рецессии. Ужесточение денежно-кредитной политики, нехватка энергоносителей в Европе из-за конфликта на Украине, проблемы в секторе недвижимости Китая, а также ограничения, связанные с COVID-19, остаются сдерживающими факторами для восстановления мировой экономики.

«Инфляция наносит ущерб компаниям, и вопрос заключается в том, поможет ли это повышение процентной ставки облегчить боль», — заявила в интервью Bloomberg основатель Quadratic Capital Management Нэнси Дэвис.

Президент США Джо Байден намерен провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином в этот четверг о напряженности вокруг Тайваня.

Автор Чжан Мэнъин

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