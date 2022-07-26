Выручка Яндекса за II квартал выросла на 45%

Яндекс опубликовал финансовые результаты за II квартал 2022 года.

Согласно отчетности, консолидированная выручка копании за этот период выросла на 45% и достигла 118 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Скорректированный показатель EBITDA во втором квартале вырос на 53% в годовом сравнении и составил 28,5 млрд рублей. Маржинальность EBITDA за отчетный период составила 55,6%.

Компания отчиталась также о результатах в сегменте «Электронная коммерция, Райдтех и Доставка». В него входят транзакционные О2О-сервисы.

Райдтех включает сервис онлайн-заказа такси в России и других странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки, сервис каршеринга для физических и юридических лиц Яндекс Драйв, а также сервис аренды самокатов.

Электронная коммерция включает мультикатегорийную торговую платформу Яндекс Маркет, сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка в России и сервис доставки продуктов из магазинов Яндекс Еда.

Другие O2O-сервисы включают Яндекс Доставку — сервис доставки на этапе «последней мили» для физических и юридических лиц, сервис доставки заказов из ресторанов Яндекс Еда, сервис гиперлокальной доставки продуктов и хозяйственных товаров Яндекс Лавка Израиль, а таже несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.

Товарооборот на сервисах электронной коммерции (GMV) во втором квартале 2022 года вырос на 67% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал прошлого года. Доля товарооборота (GMV) сторонних продавцов на Яндекс Маркете (3P) во втором квартале 2022 года достигла 84%, тогда как во втором квартале 2021 года этот показатель составлял 70%.

Количество наименований товаров на Яндекс Маркете к концу второго квартала 2022 года достигло 39,9 миллиона, тогда как в конце второго квартала 2021 года это число составляло 16,8 миллиона, а в конце первого квартала 2022 года — 26,1 миллиона. Количество активных покупателей на Яндекс Маркете во втором квартале 2022 года выросло на 60% по сравнению с аналогичным показателем год назад и составило 11,4 миллиона. Количество активных продавцов на Яндекс Маркете во втором квартале 2022 года выросло на 137% по сравнению с аналогичным показателем год назад и составило 30,8 тысячи.

Число поездок Райдтех-направления увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2021 года. Валовая стоимость заказов (GMV) на сервисах Райдтеха выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка в сегменте Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки выросла на 53% в годовом исчислении, в основном за счёт сервисов Райдтеха и сервисов электронной коммерции (где наибольший вклад в рост выручки внесла Яндекс Лавка, а следом за ней — Яндекс Маркет). Выручка сервисов Райдтеха выросла на 62%, в первую очередь за счёт уверенного роста числа поездок и валовой стоимости заказов (GMV), а также за счет повышения эффективности платформы и увеличения количества водителей. Выручка сервисов электронной коммерции во втором квартале 2022 года выросла на 36% по сравнению аналогичным показателем во втором квартале 2021 года.

Выручка росла медленнее, чем товарооборот, из-за изменений в структуре выручки маркетплейса (доля сторонних продаж (3P) во втором квартале 2022 года увеличилась до 84% по сравнению с 70% во втором квартале 2021 года). Доходы от прямых продаж (1P) выросли на 20% в годовом исчислении за счёт роста Яндекс Лавки (на фоне увеличения числа дарксторов в отдельных регионах). Однако рост 1P-доходов частично замедлило то, что прямые продажи Яндекс Маркета снизились, в первую очередь из-за стратегического решения сохранять запасы товаров, чтобы избежать дефицита в условиях усложнения логистики.

Комиссионные и прочие доходы маркетплейса выросли на 109% в связи с ростом сторонних продаж (3P) в общем товарообороте (GMV) и повышением эффективной комиссии Яндекс Маркета. Выручка других O2O-сервисов выросла на 80% в годовом исчислении, в основном за счёт роста Яндекс Доставки и высоких результатов Яндекс Еды, а также благодаря успехам Яндекс Лавки в Израиле.

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