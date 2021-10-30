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Хорошие 50 % потребительских товаров Tata, которые будут наниматься в течение следующих нескольких месяцев, будут связаны с брендом и маркетингом категории, а также с цифровыми ролями, по мере того как производитель чая и кофе наращивает свою электронную коммерцию, прямой к потребителю D2 C и альтернативных каналов продаж после пандемии, согласно его глобальному CHRO Amit Chynchlicar.

Почти 50 процентов нашей новой работы будет идти в таких областях, как маркетинг и бренд, различные каналы продаж, в том числе D2 C и электронная коммерция, а также цифровая. Он сказал, что найм на работу в цифровые роли будет распространяться по функциям и уровням выслуги лет, добавив, что фирма вкладывает значительные средства на это.

Мы значительно увеличили наши возможности в цифровом пространстве, начиная с глобального главного цифрового чиновника, который был принят на работу в апреле. По его словам, он возглавляет программу цифровой трансформации с талантом, который мы наняли в области цифровой аналитики и более быстрых методов работы.

Большая часть найма компаний FGB всегда была связана с продажами. Но даже в рамках функций продаж фирма сосредоточена на маркетинге категории, маркетинге брендов, а также на новых и критических областях, таких как маркетинг покупок и развитие канала, которые отличаются от общих торговых ролей, как отметил CHRO.

Компания, которая производит чай, кофе, соль и упакованную воду, помимо всего прочего, имеет в Индии 2900 — сильных работников, около 2000 человек в мире.

По его словам, в настоящее время индексы Tata Consumer Productions нанимают 20 % новеньких, 30 — 40 % внутренних талантливых и 40-50 % рабочих.

Внешний найм на работу также включает молодых талантливых специалистов в различных областях, включая найм сотрудников из кампусов MBA, талант CA, покупку чая и смешанные таланты.

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Мы сосредоточены на предоставлении возможностей для карьеры людям внутри компании. То, чего у нас нет внутри, мы пойдем туда даже, мы всегда предпочитаем нанять молодых талантливых людей, потому что они могут увидеть карьеру в компании, когда они движутся вперед, и они также представляют сильное потребительское мышление, сказал он.

Чинхоликар также утверждал, что с момента пандемии их найм на работу стал в большей степени основываться на данных, а HR аналитика сыграла большую роль. Например, если человек или группа людей определены в качестве ключевых талантов, что означает позиционировать их с точки зрения компенсации? Как вычисляются различия между ними и остальными, одни из решений, основанных на данных. Tata Group также инвестирует в искусственный интеллект для прогнозного анализа, чтобы следить за уровнем вовлечения и риском истощения.

По его словам, мы используем комбинацию инструментов третьей стороны, которые позволяют нам ломать и уничтожать информацию, которая у нас уже есть, активные инвестиции в внутренний талант для этих новых навыков, а также нанимать конкретных людей, которые могут дать нам определённый взгляд на HR аналитику.

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