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Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон обвинил «Газпром» в создании искусственного энергетического кризиса в Европе и возмутился прибылью компании. Об этом он написал в Facebook.

Макогон заявил, что «Газпром» злоупотребляет доминирующим положением на рынке и получает сверхприбыль за счет европейских потребителей. Он отметил, что компания установила рекорд чистой прибыли за девять месяцев, которая превысила 1 трлн руб. по сравнению с убытками за тот же период в 2020 году.

Он отметил, что «Газпром» продает газ Белоруссии по $128,5 за 1 тыс. куб. м., Китаю — по $148, предлагает Молдавии купить топливо за $790, тогда как в Европе стоимость газа достигает $2000. «Газпром» договорился с Кишиневом о продлении контракта на поставку газа 29 октября с использованием формулы расчета, предложенной молдавской стороной, в российской компании заявили, что соглашение заключено «на взаимовыгодных условиях».

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Цены на газ в Европе начали резко расти этой осенью и к 6 октября побили рекорд в $1900 за 1 тыс. куб. м.