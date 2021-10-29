Андрей ГАЦЕНКО

29 октября 15:29

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Фото: Андрей Грабовский

На уходящей неделе доллар немного подорожал. Правда, ослабление национальной валюты не выглядит катастрофическим. По данным компании «Альпари», за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,04–0,5%.

Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,20 до 26,33 грн (+0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 26,28/26,30 до 26,29/26,31 грн (+0,04%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,23/26,43 до 26,26/26,45 (+0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7%.

— Гривна в последний торговый день октября 2021 года сохраняет свои позиции вблизи нижней границы торгового коридора 26,3 гривны за доллар, — говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. — Предложение валюты продолжает доминировать ввиду периода налоговых выплат. В свою очередь импортеры не проявляют активности из-за эпидемиологических ограничений. Накануне стало известно, что Киев также перешел в «красную эпидемиологическую зону» с масштабными ограничениями. Таким образом, баланс рынка по-прежнему за продавцами валюты, а гривна, вероятно, по итогам октября удержит 6-е место в мировом рейтинге самых укрепившихся валют с начала года.

По словам эксперта, на рынке отсутствуют сильные покупатели. Нерезиденты, хотя и выходят из ОВГЗ, не оказывают масштабного влияния на тенденцию, поскольку стоят в пассивной покупке. В целом с начала недели их портфель гривенных ОВГЗ сократился на 1,8 млрд грн, а в целом с начала октября — на 4,7 млрд грн. Рынок также «переваривает» инфляционный отчет НБУ, который был опубликован накануне вечером. Согласно этому отчету, рост цен энергоресурсов будет оказывать угнетающее влияние на восстановление экономики в ближайшие 2 года.

— Ожидаем, что гривна закроет месяц в диапазоне 26,3-26,4 грн за доллар, при этом волатильность сохранится.

Относительную стабильность для национальной валюты прогнозируют и другие эксперты.

— На ближайшую неделю мы ожидаем стабилизацию курса доллара к гривне вблизи текущих значений, — говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,5 грн.

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