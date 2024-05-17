Еще перед войной Fozzy Group Владимира Костельмана и партнеров создала маркетплейс со странным названием MauDau. Инвестиции в проект могли составить более 1 млрд грн. Через два года он вырос в четыре раза. Успех?

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Весной 2023 года в Украине появился неологизм – «штукау». Этот термин, который придумали копирайтеры агентства Iamidea по заказу ритейл-стартапа MauDau, часто используется для продвижения товаров, которые можно заказать на одноименном сайте.

Маркетплейс, начавший работать в 2021-м, является частью Fozzy Group, основной владелец которой Владимир Костельман давний поклонник чудаковатого нейминга. К примеру, должность главного маркетолога в компании звучит как «когнитивный директор», а само название Fozzy – это имя медведя из детской комедии «Маппет-шоу».

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