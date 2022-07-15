В Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан состоялась встреча между вице-президентом компании «Geo Story» (Республика Корея) Чаном Бонгбаэ с должностными лицами ГУ «Центра цифровизации агропромышленности» при Минсельхозе РУ.

Эта компания успешно реализовала проекты в таких областях, как создание международных и локальных геоинформационных систем, разработка программных продуктов, создание цифровых карт, 3D-моделей на основе аэрофото- и видеоизображений регионов, обработка космических данных, развитие электронной коммерции, внедрение технологий искусственного интеллекта на полях, обучение и повышение квалификации сотрудников в соответствующих областях.

В рамках встречи были обсуждены проекты, реализуемые в сотрудничестве с компанией «Geo Story» в том числе электронная коммерция, в частности маркетплейсы, процессы в цепочке от поля до магазинов, вопросы формирования ценовой политики и ее контроля, создания системы обеспечения договорных отношений между производителями продукции, поставщиками продукции и потребителями, эксплуатация и развитие технологий беспилотных летательных аппаратов для картирования урожайности.

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По итогам встречи согласованы вопросы подписания меморандума о сотрудничестве и реализации взаимовыгодного проекта.

EastFruit

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