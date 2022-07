На фоне войны бизнес ожидает усиления инфляции и ослабления курса национальной валюты. Об этом идет речь в опубликованных Национальным банком деловых ожиданиях предприятий Украины по итогам второго квартала 2022 года.

Опрос проводился в течение мая 2022 года. Опрошено всего: 592 предприятий в 21 регионе Украины (за исключением оккупированных территорий и тех, где ведутся активные боевые действия). В то же время в Нацбанке подчеркивают, что в связи с войной результаты могут быть нерепрезентативными.

Подчеркивается, что обнародованные результаты отражают только мнения респондентов – руководителей предприятий Украины во II квартале 2022 года. Эти ожидания не являются прогнозами и оценками Национального банка.

Согласно полученным данным, в следующие 12 месяцев бизнес

Украины ожидает:

▪ усиление инфляционных процессов – рост потребительских цен на 21.7% (в предыдущем квартале – 9.5%);

▪ ослабление курса национальной валюты – среднее значение обменного курса – 36.06 грн/долл. США (в I квартале 2022 года – 29.35 грн/долл. США).

Доля респондентов, которые прогнозируют, что рост потребительских цен в последующие 12 месяцев превысил предыдущие 20.0% и во втором квартале составил 58.2%.

Военные действия – основной фактор, влияющий на рост цен. Так считают 93,2%.

Существенное влияние на рост потребительских цен будут иметь также затраты на производство и обменный курс (58.8% и 58.6% респондентов соответственно).

Меньше всего на повышение цен будут влиять социальные расходы бюджета (только 4.9%)

Ожидания также основываются на прогнозе падения уровня деловой активности: индекс деловых ожиданий (ИДО) – 72.6% (в предыдущем квартале – 108.2%). Снижение ИДО произошло по всем составляющим индекса. Существеннее всего на выполнение строительных работ, на машины, оборудование и инвентарь.

Также ожидается сокращение объемов производства товаров и услуг: баланс ответов — «минус» 48.7% (в I квартале 2022 года — 1.7%).

Ужесточились ожидания предприятий относительно нужды в заемных средствах в ближайшее время. Одновременно ощутимо повысились оценки жесткости условий доступа к банковским кредитам.

Уменьшилась доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты.

Доминирующим фактором, сдерживающим развитие предприятий, называются военные действия и их последствия.

В то же время влияние большинства других факторов ослабло, больше всего – чрезмерного налогового давления, высоких цен на энергоносители и нехватки квалифицированных работников.

Напомним, что по прогнозам экспертов доллар будет дорожать. Основная причина – эмиссия гривны. То есть НБУ уже «напечатал» очень много гривен, но, к сожалению, это остается основным источником финансирования бюджетного дефицита, который из-за войны критически вырос. А эмиссия гривни автоматически снижает стоимость гривни по отношению к иностранным валютам.

В Офисе Президента уже заговорили о необходимости пересмотра официального курса валют.

«Мне кажется, что пришло уже время отмены фиксированного курса – надо переходить к уже существующему рыночному курсу. Какой смысл держать два курса сразу? То есть мы сейчас находимся в условиях, когда Национальный банк вроде бы фиксирует курс на 29,25, а с другой стороны есть курс, который мы видим на реальном рынке, который находится в пределах минимум от 33 до 36 гривен за один доллар», — отметил ранее советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По неофициальной информации, обсуждается повышение официального курса гривны к доллару до 36 грндолл.

