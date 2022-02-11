YouTube планирует запустить функцию телемагазина в 2022 году. Пользователи платформы смогут покупать товары, показанные в видеороликах и эфирах, прямо на площадке, сообщается в блоге компании.

Сервис начал тестирование этой функции в июле 2021 года. Видеохостинг организовал неделю распродаж YouTube Holiday Stream and Shop — в это время можно было купить вещи из роликов, опубликованных на сайте. Представители YouTube продолжат изучать способы продажи товаров и в Shorts, и в прямых трансляциях.

Также в 2022 году может расшириться функционал для создателей контента. В частности, хостинг планирует развивать направление коротких видео Shorts, что позволит составить конкуренцию TikTok и Instagram в борьбе за аудиторию.

Кроме того, компания будет активно работать над играми. Уже в этом году пользователи платформы смогут протестировать новые сервисы на базе технологий NFT, новинки в области видеоэффектов, онлайн-трансляций и аналитики. Эти нововведения принесут пользу авторам контента — им откроются возможности заработка дополнительными способами.

Ранее Ruposters писал, что RUTUBE запустил креативное пространство «Артмеханика».