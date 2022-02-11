БРЮССЕЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) надеется, что «Газпром» в случае необходимости увеличит поставки газа в Евросоюз. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Дана Спинант.

«Что касается объемов поставок, то мы призываем «Газпром» вести себя как хороший бизнес-партнер и удовлетворить наши потребности и увеличить поставки при необходимости», — сказала она.

По ее словам, вопрос поставок российского газа в ЕС обсуждается в Брюсселе регулярно. «Вопрос газа и поставок в Европу «Газпромом» — тема, которую мы часто обсуждаем. Вы знаете, что мы внимательно изучаем рынок и вопрос поставок», — добавила она.

В начале января глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, слова которого приводило информационное агентство Блумберг, выразил мнение, что напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России. С его точки зрения, в дефиците газа в хранилищах Европы в большей степени виноват «Газпром».

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул в середине января в эфире телеканала «Россия-1», что ни «Газпром», ни Россия в целом не виноваты в случившемся в Европе энергетическом кризисе. По его словам, на ситуацию повлияла долгая зима, которая заставила поднять из подземных хранилищ в Европе значительные объемы газа. Кроме того, мировая экономика

стала восстанавливаться, а сжиженный газ, прежде всего из США, ушел на азиатские рынки, добавил Новак.

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