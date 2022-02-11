Блокада украинских портов может нанести большой ущерб экономике Украины, прежде всего, экспорту. По мнению экспортов ZN.UA, первым пострадает аграрный бизнес. Но от поступлений от аграрного экспорта в результате зависит курс гривни, которая начнет дорожать при дефиците доллара. Потом под ударом окажется платежный баланс, выполнение госбюджета и т.д.

Как пишет в своей колонке для Центра транспортных стратегий доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский, украинская экономика

очень зависима от международной торговли. Кроме того, морские порты Украины являются крайне важным транспортным окном Украины на мировые рынки – больше 60% украинского экспорта осуществляется через морские порты.

«За месяц блокады будем иметь уже 0,75-5,1 млрд дол совокупных потерь или 0,48%-3,3% ВВП 2020 года. За 3 месяца блокады оценка будет соответственно, 2,25-15,3 млрд дол или 1,45%-9,9% ВВП», – считает эксперт.

Поскольку агроэкспорт — это порядка 45% всего украинского экспорта, и в основном аграрная продукция уходит из Украины именно через порты, их блокада может иметь достаточно весомые последствия для украинской экономики

. Суммарные объемы агроэкспорта превышают 22 млрд долларов, это весомая часть наших доходов и не только. От стабильности этих поступлений зависят также курс гривни, которая будет дорожать при дефиците доллара, платежный баланс, да и просто финансовое состояние агрокомпаний, которые на сегодняшний день обеспечивают работой порядка 3 миллионов украинцев и производят порядка 16% от всего нашего ВВП. И это последствия только для агроотрасли, а ведь есть и другие товары, которые мы отправляем морем. Конечно, можно найти другие маршруты, но это время. А если говорить о зерне, то и инфраструктурные сложности, ни автомобилями, ни железной дорогой такой объем товаром из Украины не вывезти.

Читайте также: Морская блокада Украины со стороны РФ: Мамедов призвал готовить инициативы новых механизмов сдерживания агрессии России

Напомним, российские военные с 13 по 19 февраля закрывают районы Черного и Азовского морей под предлогом ракетных и артиллерийских учений. Это может свидетельствовать о подготовке морской блокады украинских портов.

10 месяцев назад, в апреле 2021 года источники ZN.UA рассказывали, что президент РФ Владимир Путин провел совещание, где обсуждалось, как экономическими средствами добить Украину. Решили пойти по двум путям. Один из этих путей – «Северный поток-2», который уже достроили, но еще не сертифицировали в ЕС. Второй – установление экономической блокады украинских портов, что должно усугубить экономическую и социально-политическую ситуацию в украинской части Азово-Черноморского бассейна. (Напомним, в этих районах Украины сильны пророссийские настроения.)

Подробнее о том, к чему может привести стремление Кремля закрыть Черное и Азовское моря, читайте в статье Владимира Кравченко «Не войной, так блокадой?».