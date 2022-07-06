Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Председатель Китая Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение президента России Владимира Путина посетить его страну из-за пандемии COVID-19, пишет японская газета Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники. По некоторым данным, посещение России главой Китая может привести к углублению кризиса с США и Европой.

Отмечается, что приглашение было сделано в ходе разговора 15 июня 2022 года, однако глава КНР заявил, что посетить Россию в ближайшее время будет сложно из-за антикоронавирусных ограничений. Издание также считает, что Си Цзиньпин старается не делать резких шагов как во внутренней, так и во внешней политике в преддверии осеннего съезда Компартии Китая.

Си [Цзиньпин] не посещал зарубежные страны с конца января 2020 года, с началом распространения новой коронавирусной инфекции, — отмечает газета.

Ранее сообщалось, что объем экспорта продукции из Китая в Россию с конца февраля по конец мая сократился на 38%, тогда как импорт отечественных товаров и продукции из РФ в Китай достиг рекордной отметки $10,3 млрд. Кроме того, поставки товаров в Россию сократили крупнейшие производители смартфонов и ноутбуков Lenovo, Xiaomi, Oppo и Huawei. Аналитики отметили, что обвал потока поставок китайских товаров случился из-за боязни Пекина помогать Москве на фоне угроз США и ЕС закрыть доступ к собственным технологиям и рынкам из-за обхода санкционных ограничений.

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добавлена сегодня, 6 июля, 11:00