Несмотря на то, что такие люди уехали из Украины за границу, выплата им пенсий не прекращается.

Важно Украинская пенсия за границей: как ее получать и кто на нее имеет право

«В случае выезда пенсионера на временное проживание за границу выплата пенсии в Украине по этой причине не прекращается. Учет выезжающих за границу пенсионеров органами Пенсионного фонда Украины не осуществляется», – говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Там также подчеркнули, что назначение выплат в случае достижения лицом пенсионного возраста осуществляется согласно статье 44 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», по личному обращению или автоматически (без обращения). Речь идет и о тех лицах, которые находятся за границей. Пенсия назначается независимо от места жительства.

Также обращение за назначением пенсии может производиться в любое время после возникновения права на пенсию. Лица, являющиеся пользователями квалифицированной электронной подписи или электронной системы BankID, могут подать заявление о назначении пенсии через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В таком случае к заявлению прилагаются сканированные копии оригиналов документов.

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