Европейская комиссия планирует выделить 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году. Об этом заявила президент Е К Урсула фон дер Ляен, пишет Лига.

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«Мы и дальше будем рядом с Украиной — до конца войны и тогда, когда она начнет восстанавливаться. Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине в размере до 9 млрд евро в 2022 году», — сказала фон дер Ляен.

Помощь ЕС

24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро.

25 октября Украина получила от Европейского Союза второй транш в рамках пятой программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 600 млн евро.

Украина и ЕС 23 июля 2020 официально одобрили договоренность о макрофинансовой помощи — кредит на сумму 1,2 млрд евро.

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