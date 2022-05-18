Мероприятие пройдет 25–26 мая 2022 года в городе Ташкенте при поддержке Центрального банка Республики Узбекистан.

Стратегическая цель мероприятия – придать дополнительный импульс развитию экономики Узбекистана, продвижению международного сотрудничества в области банкинга и финансовых технологий, а также развертыванию новых перспективных проектов, в том числе международных. Аналогичное содействие форум окажет развитию онлайн и офлайн-ритейла, включая его дальнейшую трансформацию.

Что такое ПЛАС-Форум? Это:

— актуальные вопросы взаимодействия банкинга и ритейла;

— эксперты индустрии, готовые поделиться своим опытом;

— ведущие компании, которые презентуют свои уникальные продукты на инновационной выставке.

С подробной программой двухдневного форума вы можете ознакомиться по ссылке.

Ключевые темы Ташкентского ПЛАС-Форума:

Вектор развития национальных платежных систем РУз. Тренды стран Центральной Азии;

Госрегулирование и основные тенденции платежной индустрии;

Цифровизация банкинга и ритейла на фоне всеобщей цифровизации;

Исламское финансирование как один из трендов;

Безналичные vs наличные платежи;

Банковские карты. Токенизация и виртуализация;

Системы мгновенных (быстрых) платежей;

Проекты цифровых валют центральных банков. Пилотные проекты. Результаты;

Биометрия и идентификация. Роль. Место. Перспективы;

Эффективность использования Больших данных. Безопасность оборота вычисляемых данных;

Цифровые сервисы и услуги. Цифровая ипотека и цифровое кредитование, включая потребительское. Бизнес-модели на перспективных рынках;

Электронная коммерция. Роль в развитии страновых рынков;

Трансформация торгового ритейла. Вызовы и устойчивое развитие рынка;

Банковские технологии для торгового ритейла;

Банкоматные и POS-терминальные сети. Взгляды банков, торгового ритейла, вендоров;

ИТ-ландшафт розничного банка 2022;

Финансовая грамотность. Противодействие социальной инженерии;

Стратегии эквайрингового бизнеса

Среди экспертов, которые выступят на ПЛАС-Форуме:

Майкл Ракман, Специальный гость форума. Международный практикующий эксперт по развитию и трансформации бизнеса

Илхомжон Абдугафаров, заместитель председателя Центрального банка – член правления, Центральный банк Республики Узбекистан;

Кристина Дорош, вице-президент, региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане;

Василис Антониадес, управляющий директор и старший партнер BCG (Boston Consulting Group), руководитель финансовой практики по региону EMCR;

Шухратбек Курбанов, директор, Национальный межбанковский процессинговый центр (НМПЦ) – платежная система HUMO;

Бахтиер Ризаев, начальник департамента искусственного интеллекта, Единый Интегратор UZINFOCOM;

Виктор Достов, председатель, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), Научный руководитель центра технологий распределенных реестров СПбГУ (ЦТРР СПбГУ);

Талгат Аюпов, председатель правления, Tenge Bank;

Сергей Гимадиев, председатель правления банк Апельсин;

Наталья Сторина, председатель комитета по платежным системам, цифровой идентичности и биометрии, АССОЦИАЦИЯ «ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ»;

Аскар Закиров, начальник отдела по развитию оборота крипто-активов, НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ при президенте Республики Узбекистан (НАПУ);

Илья Иванинский, партнер, компания BCG (Boston Consulting Group), EMCR;

Мурат Кастан, исполнительный вице-президент, UPT Money Transfer & EMI;

Алексей Волынкин, первый заместитель генерального директора, Иннотех;

Дилбар Абдуганиева, директор департамента по повышению финансовой грамотности и переподготовке банковских специалистов, Центральный банк Республики Узбекистан;

Олим Болгаев, начальник управления Департамента мониторинга деятельности коммерческих банков по финансовой поддержке субъектов предпринимательства, Центральный банк Республики Узбекистан;

Бехзод Халиков, заместитель начальника управления, Центральный банк Республики Узбекистан;

Виталий Копысов, директор по инновациям, банк Синара;

Александр Лещев, начальник Управления по развитию систем самообслуживания, Альфа-Банк;

и многие другие.

На сегодняшний день к числу спонсоров и партнеров ПЛАС-Форума в Узбекистане 2022 года уже присоединились следующие участники:

Visa – Титульный спонсор

Innotech – Стратегический спонсор

МИР – Международный партнер

BS2 – Премиальный спонсор

Актив – Генеральный спонсор

QIWI – Бриллиантовый спонсор

NBA Technologies – Официальный спонсор

Realsoft – Эксклюзивный спонсор

FIDO – Платиновый спонсор

UPT, Thales, Vision Labs, Regula, SafeTech, BPC, OpenWay, ФИС, Tarlan Payments, OneSpan, iw-group, CloudPayments – Золотые спонсоры

Dataphone, TexSistemaServis – Серебряные спонсоры

Бухта – Спонсор кофе-брейков

Entrust, Sargent & Grenleaf, Octo, Осткард, АТМ Альянс – Бронзовые спонсоры

В 2021 году ПЛАС-Форум «Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие» уже показал себя эффективной открытой площадкой для продуктивного делового общения регулятора, банковских структур, финтеха и крупных предприятий торговой розницы с целью обсуждения наиболее актуальных вопросов бизнеса.

В мероприятии приняли участие более 30 ключевых спикеров и свыше 700 топ-менеджеров и экспертов в сфере банкинга, финтеха и ритейла. Ведущие эксперты банковской и платежной индустрии, телекоммуникации, исследовательские, консультационные компании, банковское сообщество Евразийского континента (Банки и МФО Узбекистана, СНГ и ЕАЭС), а также технологические и производственные компании обсудили развитие национальной платежной системы, перспективы цифровых валют центральных банков (CBDC), трансформацию торгового ритейла, киберустойчивость банкинга и многие другие трендовые темы.

Высокий градус делового общения, огромный интерес бизнеса к новым точкам роста за счет цифровизации как продуктов, так и каналов коммуникации с клиентами стали объективным подтверждением высокого уровня 1‑го Международного ПЛАС-Форума «Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие», который, безусловно, продолжит расширять свои географические границы.

Уверены, что ПЛАС-Форум станет площадкой для продуктивного делового общения участников рынка и профессиональных экспертов, послужит импульсом для развития экономики Узбекистана, развития перспективных международных проектов!

Успейте занять свое место среди лидеров рынка!

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