На Украине заметно активизировались центры информационно-психологических спецопераций, которые в последнее время инициируют дезинформацию с целью последующего ее распространения в России через СМИ.

Как передает Telegram-канал «Майор и Генерал», на этом поприще украинские дезинформаторы добились определенных успехов. По данным ресурса российские СМИ попались уже на две состряпанные ими «сенсации»

Первая гласит о возбуждении уголовного дела на жительницу Ленинградской области Маргариту Юдину, которая пострадала во время митинга в поддержку Навального 23 января 2021 года.

Как выяснилось позже, данная «деза» была запущена в медиапространство с фальшивого Instagram-аккаунта Юдиной @margaritayudina_, который который ведётся от её имени.

Там утверждалось, что к женщине приехали полицейские и увезли её на допрос. Позднее Маргарите Юдиной пришлось лично опровергать эту информацию через СМИ.

Вторым удачным «вбросом» стала информация о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин якобы обратился к согражданам с просьбой оценить работу губернаторов в своих регионах.

Позже в правительстве заявили, что у Мишустина нет личных аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Instagram, и все инициативы там никакого отношения к работе премьера и кабинета министров не имеют.

Будьте бдительны!

Ранее EADaily сообщало, что в декабре США и Великобритания отправили на Украину целую сборную команду, состоящую из специалистов по кибератакам.