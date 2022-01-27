Материалом о Tesla «Минфин» открывает серию публикаций о крупнейших и самых интересных компаниях мира, которые представлены на фондовом рынке. В этом году количество украинцев, инвестирующих в акции иностранных компаний, существенно увеличится. Появляются и новые возможности для работы на фондовом рынке, в частности, приложение Multi Invest и брокерские сервисы от нескольких банков.

В настоящее время на рынке США торгуются акции более 4 тыс. компаний. Но для выгодного вложения достаточно акций и десятка эмитентов. Материалы этой серии помогут новичкам в мире инвестиций быстрее сориентироваться и делать осознанный выбор.

Рост Tesla: гений Маск или предвестник обвала

Два года назад, в январе 2020 г., Tesla стала самым дорогим в истории американским автопроизводителем с капитализацией в $86 млрд. Уже в июне того же года компания превысила суммарную капитализацию трех немецких гигантов BMW, Daimler и Volkswagen.

Еще через месяц безудержного роста Tesla официально стала самым дорогим автопроизводителем мира, обойдя японских коллег из Toyota. На пиковых показателях роста акций компания Маска стоила дороже всех автопроизводителей вместе, а в октябре прошлого года капитализация Tesla впервые превысила $1 трлн.

Самые быстрорастущие бренды в мире в 2021 году (по темпам роста стоимости бренда)

По данным Statista

Такому стремительному росту способствовали внешние факторы, прежде всего ультрамягкая монетарная политика, которая подталкивала вверх технологический сектор. На этом фоне акции Tesla стали более доступными для частных инвесторов. Этому поспособствовал сплит бумаг — специальная биржевая процедура дробления акций, которую компания провела в конце лета 2021 г. вслед за Apple. Благодаря этому цена акции снизилась в пять раз. С более чем $2000 за штуку цена первого дня торгов по новым ценам упала до $442 за штуку.

При этом интерес инвесторов к компании только рос. Включение в конце 2020 г. в индекс S&P 500 лишь прибавило веса ее бумагам. Как следствие, привязанные к индексу ETF закупали акции Tesla, что еще больше повысило спрос.

В пользу автопроизводителя в прошлом году сыграл даже биткоин. Как сообщил Маск, компания купила этой криптовалюты на $1,5 млрд. Ее рост также увеличивал стоимость активов Tesla.

Но главным фактором роста, по мнению части экспертов, стала вера инвесторов в гения Маска и ожидание дальнейшего роста акций. Такая ситуация позволила одному из самых авторитетных американских инвесторов Джереми Грэнтэму назвать Tesla главным примером «диких спекуляций» на разогретом рынке и предвестником его быстрого обвала.

О перегретости компании Маска заявлял Майкл Бьюрри, известный тем, что предусмотрел финансовый кризис 2008 года. Он заявлял, что рост акций Tesla временный и в подтверждение своих слов сам стал в шорт относительно ее акций.

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Но как бы то ни было, сбрасывать со счетов реальные достижения компании не стоит.

На чем зарабатывает Tesla

Электромобили

Основная продукция компании Маска — электромобили, их производство компания увеличивает в геометрической прогрессии.

Еще в 2017 году Tesla выпустила чуть больше 100 тыс. своих автомобилей, а уже в 2020 — почти 500 тыс. На 2021 год планка была поднята почти в два раза — выпущено 936 тыс. машин. Продано было еще на несколько тысяч автомобилей больше.

Количество автомобилей Tesla, произведенных во всем мире с 1 квартала 2016 г. до 4 квартала 2021 г. (единиц)

По данным Statista

Окончательных цифр по общим продажам электромобилей и плагин-гибридов в мире за прошлый год еще нет. Однако по предварительным оценкам, эта цифра составит около 6 млн. Если эти оценки будут соответствовать действительности, это означает, что каждый шестой проданный в мире автомобиль, который может ехать благодаря электричеству, был произведен Tesla. Если же говорить о «чистых электромобилях», то доля компании Маска достигает почти четверти.

Продажа аккумуляторных электромобилей во всем мире с 2016 по 2021 гг. (млн. единиц)

По данным Statista

Эксперты банка UBS ожидают, что в текущем году производство еще больше ускорится и компании удастся изготовить 1,4 млн машин. Такой же прогноз озвучила и сама компания.

Для оптимистических прогнозов есть основания. В конце 2021 г. начала работу четвертая гигафабрика компании, расположенная в Берлине. Уже в конце этого года она должна еженедельно производить от 5 до 10 тыс. электрокаров.

Также впереди у Tesla открываются перспективы расширения рынка. По прогнозам ResearchAndMarkets, рынок электромобилей (учитывая гибриды) ежегодно до 2028 г. будет расти в среднем на 36% и достигнет отметки в $1,9 трлн.

Еще более оптимистичен аналитик инвесткомпании Wedbush Дэн Айвз. По его оценкам, рынок электрокаров за 10 лет достигнет $5 трлн. И половина этой суммы достанется Tesla.

В настоящее время модельный ряд компании Маска представлен только 4 электромобилями: Model S (седан), Model 3 (дешевый седан), Model X (внедорожник) и Model Y (кроссовер). Снят с производства только спортивный автомобиль Roadster, который перестали выпускать еще в 2012 г.

В планах Tesla — выпуск Roadster второго поколения, пикапа Cybertruck и грузовика Semi. Ранее Маск анонсировал начало серийного выпуска грузовиков еще в 2019 году. Однако эта дата несколько раз откладывалась и сейчас она перенесена на 2023 год из-за отсутствия достаточного количества аккумуляторов, которые сейчас идут на легковые модели.

Так же на 2023 год перенесено начало производства футуристического Cybertruck. Причина — совершенствование характеристик и функционала пикапа.

Солнечные панели и аккумуляторы

Продажа электромобилей приносит компании около 85% доходов. Однако это не единственное, что производит Tesla. Так, на производство солнечных панелей и аккумуляторов приходится 5,9% дохода.

Этим направлением занимается дочерняя компания Tesla Energy. Среди ее самых известных проектов: солнечная черепица и домашний накопитель электроэнергии Powerwall. Громким проектом этого подразделения стало также строительство крупнейшей в мире литий-ионной батареи в Австралии на 100 мегаватт.

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Сервисное обслуживание

Эта область приносит компании 6,5% прибыли. В частности, у компании есть сеть своих сервисных центров — для диагностики и ремонта автомобилей. Кроме того, Tesla активно развивает сеть зарядных станций. В прошлом году их количество уже превысило 30 тыс., на каждой из них в среднем 9 зарядных устройств.

Есть и более оригинальные способы заработка. К примеру, Tesla продает обновления для своих автомобилей. Подобно обновлению операционной системы на компьютере или смартфоне. Такие обновления могут стоить достаточно дорого. Например, обновление, которое увеличивало мощность электродвигателя и позволяло Model 3 разгоняться быстрее, стоило $2 тыс.

Автопилот

Самое ожидаемое обновление электромобилей — автопилот. Сейчас компания его тоже продает, постепенно открывая новые функции.

Еще с 2014 года автомобили Tesla производились с датчиками и программным обеспечением, необходимыми для автопилота. Через два года в новых машинах эти датчики были обновлены. С этого времени и функции автопилота поэтапно расширяются. Если это был фактически улучшенный круиз-контроль, то впоследствии компьютер учился самостоятельно менять полосы, парковаться в узком пространстве, останавливаться на знаках и светофорах, реагировать на неожиданные угрозы и т. д.

Автопилот от Tesla — это еще бета-версия и полностью заменить водителя не может. Хотя именно такую цель компания ставит перед собой, чтобы полностью исключить человека из процесса вождения.

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Лидерство в разработке автопилота — одно из конкурентных преимуществ компании Маска. Когда он будет готов, его могут установить миллионы автовладельцев и старых моделей. Конечно, не бесплатно.

«Главная ценность Tesla — это искусственный интеллект, анализирующий данные по месту, стилю и другим показателям водителя для того, чтобы создать единую систему безопасных беспилотных авто. Tesla — это своего рода Apple в мире автомобилей», — убежден сооснователь Wotan Михаил Пацан.

Финансовые показатели

2020 год компания впервые в истории закончила с прибылью, заработав $721 млн. В прошлом году прибыльным для компании оказался каждый квартал, а суммарно за год она заработала $5,5 млрд, что в 7,6 раза больше, чем за год до того.

Вырос в прошлом году и доход компании, достигнув $53,8 млрд, что на $22 млрд больше, чем в 2020 году.

Прибыль Tesla растет и ежеквартально. Если в первом квартале прошлого года компания Маска заработала $438 млн, то во втором — уже $1,14 млрд, в третьем — $1,62 млрд, а в четвертом — $2,32 млрд.

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Но исходя из классических финансовых оценок, компанию можно считать переоцененной. Ее P/E (соотношение капитализации к прибыли) составляет 171. Это существенно больше, чем в целом у американских компаний (средний показатель для компаний из индекса S&P 500 — около 25), так и ключевых автопроизводителей (Volkswagen — 5,2; Daimler — 5 ,4; Тойота — 10; Ford — 28). То есть высокая оценка Tesla включает в себя ожидания значительного роста прибыли в будущем.

Как будет меняться цена акций

Своего пика акции Tesla достигли в конце 2021 года, достигнув исторического максимума в $1243 за акцию. С тех пор их оценка откатилась и к моменту написания статьи оценивалась в $937.

Оценки экспертов перспектив роста стоимости акций достаточно сдержанны. По консенсусу-прогнозу на портале Finance.yahoo за год цена одной акции компании составит $933, то есть чуть меньше, чем сейчас.

Такой же негативный консенсус-прогноз и на портале Investing. Согласно ему, специалисты ожидают $863 за акцию.

Среди тех, кто наиболее скептически относится к перспективам компании, — Citigroup: специалисты банка прочат падение акций до $137. Почти солидарны с ними и в JPMorgan Chase, где говорят об уровне $250.

Оптимистично на компанию Маска смотрят в банке Jefferies Group и в инвестиционной фирме Wedbush Securities, специалисты которых считают, что за год акции Tesla подорожают до $1400.

Отечественные специалисты, с которыми пообщался «Минфин», хотя в целом положительно оценивают перспективы компании, ожидают коррекции в ближайшее время. По словам руководителя Exante Украина Владимира Позния, вполне вероятным является падение акций до $820, но в перспективе нескольких лет они принесут прибыль.

«Компания продолжает наращивать экосистему, инвестируя в сеть зарядных станций, производство аккумуляторов, мерч, но не забывает об армии фанатов-гиков. Таким образом, в портфелях, ориентированных на среднесрочную и долгосрочную перспективу, акциям Tesla можно отвести более высокую долю, чем предполагает ее вес в S&P500, в расчете, что компания продолжит расти с опережением рынка. Впрочем, стоит также понимать, что следующие 5 лет ни в коем случае не будет столь же стремительного роста котировок, как в предыдущие», — объясняет Владимир Позний.

Еще более существенной коррекции акций ожидает Михаил Пацан. «Сейчас компания очень сильно переоценена. Справедливая цена ее акций для покупки составляет около $500-$600. Покупка на перспективу до одного года нецелесообразна, поскольку несет в себе множество рисков. Если покупать компанию на горизонт от 5 лет, сейчас можно приобрести на 25% от суммы инвестиций в компанию и докупать по 25% каждые три месяца», — предлагает он.

Наиболее критично из опрошенных специалистов на перспективы Tesla смотрит трейдер группы ICU Виталий Сивач. Исходя из показателей стоимости ключевых конкурентов, он считает, что справедливая цена акций компании составляет лишь $50.

«В краткосрочной перспективе есть шанс, что цена на акцию совершит еще один скачок до уровня $1500, но я в это не очень верю. В долгосрочной перспективе цена должна сравняться со своим фундаментальным значением. Создается впечатление, что текущий тренд роста теряет силу и может развернуться в любое время. Да и окончание монетарного стимулирования не способствует дальнейшему динамичному росту цены. А это значит, что из желающих выйти из этих акций может выстроиться очередь», — объясняет Сивач.

Зато основатель компании Performance Managment Сергей Сароян, хотя и ожидает коррекции акций компании, но все равно видит в них значительную перспективу. По его мнению, возможное падение до уровня в $850. Но после этого, как долгосрочная цель, выступает отметка в $1800.

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Пока же Tesla остается одной из самых популярных компаний не только среди мировых, но и среди украинских инвесторов. Именно компанию Маска чаще всего называли наши читатели — участники конкурса на «Минфине», как таковую, у которой самый большой потенциал роста.

На нынешнем этапе инвестиции в компанию выглядят достаточно рискованными. Хотя правда заключается и в том, что таковыми они были все время при стремительном росте ее акций.

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