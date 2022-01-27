Пандемия коронавируса с постоянной угрозой вспышек болезни и летальных случаев, возможно, продемонстрировала именно то, что объединяет весь мир. Однако неравномерное восстановление экономики делает обратное. Жесткая монетарная политика в богатых государствах создает опасность для развивающихся стран, пишет Financial Times.

Как стало известно в новом отчете Всемирного банка, «наследием» пандемии стало увеличение экономического разрыва между богатыми и бедными странами. Жесткая монетарная политика

Федеральной резервной системы США, направленная на борьбу с ростом инфляции в стране, вероятно, усугубит этот разрыв.

Как заявил президент Китая Си Цзиньпин на Всемирном экономическом форуме, если богатый мир остановит монетарные стимулы, это рискует перекинуться на уязвимые страны со средним и низким уровнем доходов и в конечном счете принесет кризис, который, в свою очередь, повлияет на богатый мир.

Многие бедные страны уже пострадали от постоянных экономических шрамов пандемии, поскольку их правительства пытались применить такую же финансовую политику, что и страны с развитой экономикой, чтобы поддерживать работников и предприятия во время жестких локдаунов.

Результатом стало «двустороннее» глобальное восстановление: по прогнозам, объем производства в странах с развитой экономикой вернется к уровню 2019 года уже в 2023 году, тогда как в странах с развивающейся экономикой он будет оставаться значительно ниже относительно тенденций, наблюдавшихся до пандемии.

Прогресс в направлении более справедливого восстановления после пандемии и рецессии экономики, которую она спровоцировала, требует глобального сотрудничества.

Первая задача – обеспечение равного доступа к вакцинам. «Вакцинное равенство», возможно, даже больше, чем стимулирование развития экономики, станет жизненно важным для восстановления экономической деятельности. Но возвращение экономического роста к нужным уровням также требует глобального сотрудничества и финансовых ресурсов.

Поскольку центральные банки богатых стран усилят монетарную политику, условия финансирования для развивающихся стран будут только ухудшаться.

Многие бедные страны, вероятно, будут сокращать бюджет, чтобы сохранить доступ к рынкам облигаций, именно в тот момент, когда трансграничные потоки капитала могут измениться.

Страны со средним уровнем дохода, которые использовали займы для проведения реформ и укрепления своих валютных резервов, ждут неоднозначные перспективы.

Положение бедных стран является наиболее опасным. Поиск способа оказания помощи должен быть глобальным приоритетом.

Пока действия глобального сообщества заключались в нечетких заявлениях о доброжелательности и несерьезных шагах к созданию программ урегулирования роста долгов.

Нынешняя «общая структура», разработанная G20 в ноябре 2020 года для решения проблемы роста долга, непригодна для своей цели: частные кредиторы практически не имеют мотивации участвовать в определенных этой стратегией процессах, которые являются запутанными и нечеткими.

Большинство стран отказались участвовать в этом, опасаясь экономического провала.

В последнее время создавать эффективные программы по урегулированию долгов стало сложнее. Появление новых кредиторов на трансграничных рынках, хотя и приветствуется, усложнило привлечение всех кредиторов к участию.

Но даже самые обнадеживающие прогнозы не проявляют реальных глобальных усилий, чтобы противостоять проблеме роста долга бедных стран со степенью серьезности, которой она заслуживает.

Несмотря на то, что страны с развитой экономикой, стремящиеся выйти из пандемии, столкнулись с собственными сложными проблемами, нельзя игнорировать неравномерное глобальное экономическое восстановление и его связь с существующим долговым бременем.

Игнорирование проблемы поставит под угрозу десятилетия усилий, направленных на сокращение бедности. Лишь личный интерес может убедить более богатые страны действовать: последствия неконтролируемого роста бедности, как и распространение вирусов, редко ограничиваются национальными границами, резюмирует издание.

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