В Конгрессе США готовят законопроект, который заблокирует золотой резерв России. Речь идет примерно о $132 млрд. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Axios.

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Сенаторы, инициирующие документ, планируют встретиться с министром финансов США Джанетом Йелленом, чтобы обсудить детали.

Законопроект предусматривает применение санкций в отношении любых американских организаций, сознательно совершающих операции с золотом или транспортирующих его из запасов Ц Б России. Они также подвергнутся санкциям, если будут продавать золото физически или электронным способом в России.

По словам одного из сенаторов, этот законопроект может быть принят уже на этой неделе.

Напомним, что инициатива заблокировать находящееся в резервах РФ золота появилась еще в начале марта.

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