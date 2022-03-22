Опубликовано: 22.03.2022 17:41

В республике электронная коммерция занимает ведущие позиции в сфере малого и среднего бизнеса

Ежегодно рынок электронной торговли в России растёт двукратными темпами. Как в стране, так и в республике мало сегментов экономики, где наблюдается столь значительный подъём даже в нынешних санкционных условиях. По данным аналитического агентства Data Insight, доля заказов на маркетплейсах уже сегодня превышает 50 процентов от традиционной торговли. И в ближайшие годы темпы будут увеличиваться.

По словам Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева, республика глобально приступила к освоению этого направления не так давно – всего лишь в конце 2020 года. Но подошла к нему «с присущей Татарстану дерзостью». По инициативе Президента Рустама Минниханова была сформирована рабочая группа, в которую вошли участники электронной торговли, представители министерств, банковских и других заинтересованных структур. В итоге был создан Центр электронной торговли РТ, которому 1 марта 2022 года исполнился год. Он призван заниматься онбордингом (адаптацией пользователей к новому продукту). Впервые именно в Татарстане появилась программа развития электронной торговли, которая на региональном уровне благодаря различным мерам поддержки призвана вывести местных предпринимателей на маркетплейсы.

Но одна из основных мер поддержки – это сами представители е-сom (электронной коммерции), которые выбирают Татарстан в качестве площадки для строительства логистико-складских комплексов. На сегодня в крупнейших российских электронных магазинах татарстанские продавцы занимают до пяти процентов от общего количества селлеров (торговцев).

Мы обратились к нашим представителям малого бизнеса, чтобы узнать, как они решили стать предпринимателями и выставить свои товары на крупных маркетплейсах, а также дать советы начинающим селлерам.

ВАРЕНЬЕ – ЭТО КРУТО!

Сооснователь небольшого интернет-магазина по продаже варенья собственного производства, мёда, чая Марат Ахунзянов признаётся:

– Я более двадцати лет работал по найму. Три года назад решил заняться своим бизнесом – стать независимым. Решение созрело, когда мне было уже 45 лет. Сначала два года в Казани держал хостел. Но это стало ещё больше напрягать, чем работа по найму. Приходилось трудиться в режиме семь дней в неделю и двадцать четыре часа в сутки… Стал задумываться о том, чтобы предложить людям качественный, полезный для здоровья продукт. Была мысль разбить яблоневый сад, но после изучения этого направления я понял, что Татарстан не очень подходит для его развития. В итоге мы с моим партнёром открыли предприятие по производству варенья из сосновых шишек – это основной товар, занимающий 80 процентов нашего бизнеса. В розничных магазинах вы не встретите такого изделия. Производство находится в Казани. В настоящее время выпускаем 15 сортов варенья, десять видов иван-чая.

Фарид АБДУЛГАНИЕВ,

Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей:

Интернет­-торговля является новым мощным и быстрорастущим каналом сбыта для местных производителей, что очень важно особенно сейчас. Именно падение продаж чаще всего называют предприниматели, отвечая на вопрос о том, какие проблемы их сейчас волнуют.

С точки зрения инструментов продвижения выгоднее торговать на крупном маркетплейсе, где большая аудитория. В будущем планируем расширять ассортимент в своей же категории, наращивать обороты продаж, потому что со временем о нашем товаре будет знать всё большее количество покупателей. И если наш продукт кому-то понравится по вкусу и качеству, то он станет его брать ещё и ещё раз.

Продавцу некачественного товара не стоит рассчитывать на то, что покупатель, заказав такой продукт единожды, вновь поведётся на эту удочку. С маркетплейсами этот фокус вообще не проходит, потому что, получив один отрицательный отзыв, вы можете попросту забыть о своей репутации и вылететь из электронной коммерции. Человек, прежде чем купить какой-либо товар на этой площадке, смотрит отзывы о нём. И даже увидев оценку в четыре балла (из пяти), будет искать хотя бы 4,5 балла.

Я бы порекомендовал потенциальным предпринимателям самим производить какой-то продукт под собственной торговой маркой. Тогда у вас не будет конкурентов, и вы сможете продавать свой товар дороже, нежели перепродавцы аналогичного продукта. Когда вы производите сами, то забираете с рынка максимум денег.

ТОВАР, КОНЕЧНО, СПЕЦИФИЧЕСКИЙ…

Сооснователь интернет-магазина по реализации солнечных батарей, генераторов Ляйсан Девятова рассказывает:

– У нас действительно весьма специфический товар, довольно сложная логистика и упаковка. Изначально этой идеей загорелся мой муж – кандидат технических наук Азамат Девятов. На её обдумывание ушло немало лет… У нас действует контрактное предприятие в Турции. Планируем в ближайшие год-два открыть производство ветрогенераторов в Татарстане. Также реализуем солнечные панели. Чтобы создать бизнес такой сложной категории, нужно гореть идеей. Здесь прибыль вторична. У мужа всегда возникают такие идеи, которые идут на десятилетия вперёд. Самые ходовые товары на маркетплейсах – это солнечные панели и кабельные сборки, которые реализуются по всей России. Буквально на днях отправили солнечную панель на Чукотку – в населённый пункт, где проживают всего 400 человек.

Кстати, мы можем поставить на предприятие Марата Ахунзянова, который признался, что не разбирается в нашем оборудовании, гибридную солнечную электростанцию. Тогда он почувствует реальную экономию электроэнергии от использования этого изделия.

БОЛЬШАЯ АУДИТОРИЯ РЕШАЕТ ВСЁ

Основатель интернет-магазина по продаже электроники, оборудования для автомобилей Айдар Габдурахманов вспоминает:

– Созданием собственного бизнеса я озаботился, ещё будучи студентом. В 2019 году увидел рекламу одного из маркетплейсов. У нас имелся свой интернет-магазин, но там продажи были раз в тридцать дней, а на маркетплейсе в первый же месяц появилось десять заказов. Сейчас этот показатель доходит до ста пятидесяти! Чем больше аудитория, тем проще продать товар.

И даже не надо выставлять продукт по заниженной цене. К примеру, одну и ту же игровую приставку мы предложили по более высокой цене, нежели наш конкурент. Но в качестве подарка пообещали картридж, который многим нужен. В итоге оказались в гораздо большей прибыли. Главное – выставлять на продажу тот товар, в котором ты разбираешься. Если я предложу, допустим, солнечную батарею или варенье, то, скорее всего, они так и останутся на электронном прилавке невостребованными. Нужно найти свою нишу. Мой приятель, к примеру, купил оптом носки и успешно их продал на е-сom.

Чтобы продажи росли, следует проходить обучающие курсы, которые организуют маркетплейсы, а также подробно и правильно заполнять карточку выставляемого товара для привлечения покупателей.

СОВЕТОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Предприниматели интересуются, нужны ли сертификаты, чтобы торговать на маркетплейсах, и где их получить.

– Обязательно нужны, – отвечает Марат Ахунзянов. – Тем более на продукты питания, медицинские, ювелирные и некоторые другие изделия. Необходимо обратиться в специализированную организацию (в Татарстане это Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний). Процесс получения документа занимает до месяца. Сертификат на один товар стоит около 30 тысяч рублей.

А Ляйсан Девятова советует:

– Нужно, чтобы перед отправкой товара покупатель внёс предоплату. К примеру, у нас был случай, когда мы переслали ветрогенератор за 80 тысяч рублей заказчику маркетплейса. Покупатель отказался от товара, который мы с трудом вернули, при этом потратили немалые средства на доставку. Клиент считает, что пересылку осуществляет сам продавец или маркетплейс. А это делает сторонняя транспортная компания. И приходится тратить время на выяснение отношений с транспортниками.

Продавцу некачественного товара не стоит рассчитывать на то, что покупатель, заказав такой продукт единожды, вновь поведётся на эту удочку. С маркетплейсами этот фокус вообще не проходит, потому что, получив один отрицательный отзыв, вы можете попросту забыть о своей репутации и вылететь из электронной коммерции

– Начинающим перекупщикам советую поискать поставщиков в России, – говорит Айдар Габдурахманов. – И хотя, допустим, в Китае стоимость аналогичного товара может быть меньше, но с учётом логистики вам этот продукт может обойтись дороже. И ещё. Рекомендую для начала выставить на e-commerce разные товары, приобретённые в малых количествах. Посмотрите, какие из них пользуются наибольшим спросом, на них и сосредоточьтесь.

Как сообщает руководитель направления развития платформы для продавцов компании «AliExpress Россия» Герман Ваймер, регистрироваться на маркетплейсах могут индивидуальные предприниматели, самозанятые, юридические лица.

– Каждый вправе открыть свой магазин. Одна компания может открыть до шести магазинов. Продавать возможно всё, за исключением тех предметов, которые по закону нельзя реализовывать на территории России, – информирует он.

А руководитель дирекции развития малого бизнеса ПАО «Ак Барс Банк» Ольга Туманова настоятельно рекомендует воспользоваться услугами Центра электронной торговли РТ, который обучает начинающих предпринимателей, ещё не работавших на электронных площадках.

– Это дополнительный канал для того, чтобы пережить непростое время, когда другие теряют в продажах, – уверена она. – Кроме того, мы живём в мире, в котором покупатель беднеет. Где брать деньги на развитие бизнеса? Для начала предлагаю взять небольшой потребительский кредит под залог недвижимости (такие займы банки охотно одобряют). Скорость оборачиваемости средств на маркетплейсах довольно высокая. Отсутствуют регулярные затраты на зарплату работникам, аренду помещений. Поэтому расходы на погашение кредита не будут сильно обременительными. Однако вопрос кредитной истории физического лица как был, так и остаётся актуальным. Следует это учесть.

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Фото: incrussia.ru

































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