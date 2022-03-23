Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президент Шавкат Мирзиёев завтра, 24 марта, примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме и выступит со вступительной речью на пленарной сессии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В сессии также примут участие президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль-Рено Бассо, президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава, министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халид аль-Фалих, вице-президент Всемирной торговой организации Сянчен Чжан, вице-президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Константин Лимитовский, вице-президент Международной финансовой корпорации Стефани фон Фридербург.

Модератором выступит Джонатан Чарльз, получивший известность как ведущий новостей на международном телеканале BBC World News, а ныне – директор по коммуникациям Европейского банка реконструкции и развития.

Также сегодня глава государства примет российскую делегацию во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.